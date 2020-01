Dragić se vrača v evroligo

Potem ko je v prvem delu sezone blestel v dresu Ulma in bil pod taktirko Jake Lakovića prvi strelec nemškega prvenstva (na 15 tekmah v povprečju 19,9 točke), se Zoran Dragić seli na višjo tekmovalno stopničko. Zadržano zanimanje zanj je sicer pokazala tudi ljubljanska Cedevita Olimpija, zdaj pa je 30-letni Ljubljančan sprejel ponudbo Baskonie iz Vitorie. Z novim klubom je sklenil dogovor o sodelovanju do konca sezone.

