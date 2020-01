Dragić in Prepelič spet v svojem filmu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska košarkarja Zoran Dragić in Klemen Prepelič sta dobro formo kronala tudi v zadnjem krogu nacionalnih prvenstev. Zoki se je ob tem še veselil zmage, medtem jo je Prletov Joventut izgubil.

Po zaslugi Zorana Dragića je Ulm na gostovanju nemškega prvenstva pri Göttingenu prišel do ključne prednosti do konca prvega polčasa (58:35).

Zoki je bil s 17 točkami gonilna sila, da je Ulm, ki mu poveljuje Jaka Lakovič, prišel do takšnega naskoka. Njuno moštvo je na koncu zmagalo s 86:65, slovenski košarkar pa je v 28 minutah igre dosegel 23 točk in bil prvi strelec dvoboja.

Vrhunci tekme Göttingen : Ulm

Razpoložena za igro sta bila v Španiji tudi Klemen Prepelić in Alen Omić, a sta z Joventutom na domačem parketu visoko izgubila proti Zaragozi (72:93). Prle se je zaustavil pri 24 točkah, Omić pa je 15 točkam dodal še 10 skokov in prišel do dvojnega dvojčka.

Luka Rupnik je v Belgiji z Antwerpnom prav tako moral priznati premoč tekmecu. Izgubil je proti Oostendeju (77:85), slovenski organizator igre pa je tekmo končal pri 16 točkah, osmih asistencah in šestih skokih.

Poražen je bil v Turčiji tudi Gregor Hrovat. Z Afyonom je izgubil proti Türk Telekomu, sam pa je dosegel 14 točk.