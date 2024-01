Zvezdi se končnica izmika, visok poraz Barce in Reala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Crvena zvezda z Mikom Tobeyjem, ki ni dobil niti minute za igro, je za točko izgubila z Baskonio (90:91) in tako ostaja pri devetih zmagah. Sicer je do konca rednega dela še 13 tekem, a imajo Beograjčani zelo težak razpored in bodo težko ujeli končnico. Za Baskonio je dal Markus Howard kar 32 točk. Partizan je večer pozneje z 71:84 izgubil s Panathinaikosom.

Izgubila je tudi berlinska Alba, za katero Žiga Samar spet ni Igral. V nemškem dvoboju se je v prestolnici zmage z 82:65 veselil műnchenski Bayern. Pri Bavarcih se je med strelce vpisalo kar 10 košarkarjev. V Pireju je zablestel Nikola Milutinov. Srb je k zmagi svojega Olympiakosa proti Maccabiju iz Tel Aviva z 89:72 prispeval 20 košev in kar 20 skokov. Virtus je v Bologni premagal Asvel Villeurbanne s 73:63. Daniel Hackett je za zmagovalce dosegel 19 točk.

Presenečenj ni manjkalo niti na petkovih tekmah. Žalgiris, ki je pri dnu razpredelnice, je z 98:75 premagal Fenerbahče. Izgubil pa je tudi vodilni Real Madrid, z 98:74 ga je premagal Monaco, ki je po dobrem začetku sezone zdrsnil na deveto mesto. Z 19 točkami je bil prvi strelec Monaca Jordan Loyd, Mike James jih je dal 15. V vrstah Reala je dal Džanan Musa 12 točk, nihče več.

