Izjemen strelski obračun Slovencev prepričljivo pripadel Dončiću

Evroliga, 20. krog

Soigralca iz zlate košarkarske slovenske reprezentance z lanskoletnega evropskega prvenstva, Luka Dončić in Zoran Dragić, sta v četrtek obračunala med seboj v 20. krogu evrolige in skupaj dosegla kar 35 točk. Oba sta bila najboljša strelca svojih ekip. Tekma je prepričljivo pripadla prvemu, ki je z Real Madridom Anadolu Efes premagal za 19 točk. Beno Udrih je z Žalgirisom po podaljšku izgubil v gosteh pri Panathinaikosu.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko še tretjega slovenskega reprezentančnega junaka prejšnjega poletja, naturaliziranega Američana Anthonyja Randoplha, ki je blizu povratka po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe, tokrat še ni bilo zraven, sta bila v dvorani v Madridu v ospredju njegova reprezentančna soigralca.

Luka Dončić, ki se je vrnil po manjših težavah z zdravjem, zaradi katerih je izpustil zadnjo tekmo Reala, je tekmo tudi tokrat začel nekoliko rezervirano, a do konca stopil v ospredje in bil s 17 točkami najboljši strelec Reala, ki je zmagal s 87:68. Ob tem je slovenski čudežni deček prispeval še šest skokov in pet asistenc, kar je ob koncu zadostovalo za statistični indeks 22.

Pri gostih je bil z naskokom najbolj učinkovit prav Zoran Dragić, ki je bil z 18 točkami celo najboljši strelec tekme. Ob tem je prispeval še pet skokov in tri asistence (indeks 21).

Beno Udrih se ni izkazal

Tretji slovenski košarkar, ki je bil na delu v četrtek, je nekdanji reprezentant Beno Udrih, ki je z Žalgirisom gostoval pri Panathinaikosu in izgubil po trdem boju. Tekma v Atenah je v korist domačinov s 94:93 pripadla šele po podaljšku. Izkušeni slovenski košarkar z dolgoletno kariero v ligi NBA se ni izkazal. Igral je le nekaj več kot osem minut in v tem času dosegel dve točki ob 20 odstotnem metu iz igre.

Odločilni koš za Grke je v zadnjih petih sekundah prispeval Nick Calathes, ki je s samostojnim prodorom čez celotno igrišče in težkim metom ob zvoku sirene zadel za zmago pred 10.000 gledalci v Oaki.

V petek bo Aleksej Nikolić z Brose Bamberg gostoval pri CSKA, Alen Omić pa se bo pokazal navijačem Crvene zvezde.

Evroliga, 20. krog Četrtek Real Madrid : Anadolu Efes 87:68

Dončić 17 (5/10 iz igre, 1/3 za tri, 4/5 prosti meti), 6 skokov in 5 asistence v 23 minutah, Tavares 14; Dragić 18 (4/9 iz igre, 3/6 za tri, 1/2 prosti meti), 5 skokov in 3 asistence v 33 minutah, Brown 12 Panathinaikos : Žalgiris 94:93* po podaljšku

Calathes, Lekavicius in Denmon 14; Kavaliauskas 21, White 17, Udrih 2 (iz igre 1/6, za tri 0/0, prosti meti 0/0), skok in asistenca v osmih minutah Unicaja Malaga : Baskonia 83:85

Nedović 19, Šermadini 12; Timma 17, Granger 14



Petek 18.00, CSKA – Brose Bamberg 18.45, Fenerbahče – Barcelona 19.00, Crvena zvezda – Olympiacos 20.30, Valencia – Himki 20.45, Olimpia Milan – Maccabi Tel Aviv