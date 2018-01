Izjemni Dragić zasenčil tudi Dončića #video

Evroliga, 17. krog

Luka Dončić je Realu pomagal do 11. zaporedne zmage v vseh tekmovanjih in šeste zapored v evroligi. Foto: Guliver/Getty Images

Zoran Dragić je brez zgrešenega meta dosegel 24 točk in končal s statističnim indeksom 34. To bo skoraj zagotovo dovolj za naziv MVP kroga. Foto: Grega Valančič / Sportida

Kot je že običaj, Luka Dončić ni začel v prvi postavi Reala, ki pa je kljub temu začel silovito in si hitro priigral neulovljivo prednost. Slovenski košarkar je igral skoraj 22 minut in ob metu 2/8 na koncu dosegel deset točk, zbral pa je še štiri skoke in štiri asistence. Šest točk je dosegel s prostimi meti (6/6).

Učinek Luke Dončića po četrtinah: Po 1. četrtini : Igral je 11 sekund. Po 2. četrtini: 8 točk (met za dve: 2/3, met za tri: 0/2, prosti meti: 4/4), 2 skoka, asistenca, 2 ukradeni žogi, izgubljena žoga; statistični indeks: 12; igral je: 10:11 Po 3. četrtini: 8 točk (met za dve: 2/3, met za tri: 0/3, prosti meti: 4/4), 3 skoki, asistenca, 2 ukradeni žogi, 2 izgubljeni žogi; statistični indeks: 11; igral je: 11:53 Po 4. četrtini: 10 točk (met za dve: 2/5, met za tri: 0/3, prosti meti: 6/6), 4 skoki, 4 asistence, 2 ukradeni žogi, 3 izgubljene žoge; statistični indeks: 16; igral je: 21:53

Dragić se je strgal z verige

Čeprav je to vse prej kot splošna praksa, ga je nocoj povsem zasenčil rojak Zoran Dragić, za katerim je čarobna noč. Efes se lahko le slovenskemu košarkarji zahvali, da so premagali Beograjčane. Dragić je iz igre metal 7/7 in na koncu dosegel kar 24 točk. Dodal je še tri skoke in štiri asistence. Njegov statistični indeks je znašal kar 34 in kot za zdaj kaže, bo Dragić tudi MVP kroga.

Bolje se skoraj ne da:

V petek je po Dončiću in Dragiću zmagal tudi Beno Udrih. Njegov Žalgiris je bil za dve točki boljši od Unicaje (79:77), slovenski košarkar pa je dosegel šest točk.

Aleksej Nikolić je v četrtek z Bambergom na vročem gostovanju v Tel Avivu izgubil proti Maccabiju (88:90). Nemški klub je dolgo vodil, na koncu pa so domačini v končnici preprečili senzacijo. Slovenski branilec je igral dobro minuto in dosegel en koš.

Evroliga, 17. krog:

Četrtek Panathinaikos Atene : Barcelona 84:75

Calathes (12 asistenc) in Gist 17, Pappas 15; Heurtel 18, Tomić 12 Maccabi Tel Aviv : Brose Bamberg 90:88

Roll 23, Dibartolomeo 14; Hickman 23, Musli 20, Nikolić 2 (met iz igre: 1/1), 1 izg. žoga v 1:23 Armani Olimpia Milano : CSKA Moskva 81:107

Tarczewski 17, Bertans 15, M'Baye 13; De Colo 24, Rodriguez in Clyburn 15



Valencia : Fenerbahče Istanbul 67:80

Abalde 11, Pleiss 10; Gudurić 15, Datome 14, Thompson 13



Petek Himki Moskva : Real Madrid 78:95

Šved 23, Honeycutt 17; Fernandez 16, Tavares in Causer 11, Dončić 10, 4 skoki, 4 asistence, 2 ukr. žogi, 3 izg. žoge v 21:53 Anadolu Efes Istanbul : Crvena zvezda 104:95

Z. Dragić 24 (met za dve: 4/4, za tri: 3/3, prosti meti: 7/7), 3 skoki, 4 asistence, 1 izg. žoga v 26:39, McCollum 20; Bjelica 15, Rochestie 14, Jovanović 13 Žalgiris Kaunas : Unicaja Malaga 79:77

Pangos 16, Jankunas 14, Udrih 6 (met za dve: 1/2, za tri: 0/1), 2 asistenci, 1 izg. žoga v 9:35; Waczynski 14, Nedović 11, Diez 10 20.30, Baskonia Vitoria - Olympiacos Pirej