Nesrečen poraz Tobeyja v zadnji sekundi, velika zmaga Zvezde nad Partizanom

V 12. krogu evrolige je Mike Tobey z Barcelono za točko klonil proti francoski ekipi Lyon-Villeurbanne (74:75), potem ko je za zmago gostov v zadnji sekundi zadel Nando De Colo. Tobey je v dobrih 13 minutah na parketu dosegel 4 točke in tri asistence. Katalonci so s tem prekinili serijo petih domačih zmag, Francozi pa so po petih zaporednih porazih dosegli skupno četrto zmago v dvanajstih nastopih. Bayern, ki zaradi osebni razlogov še vedno ne more računati na Žana Marka Šiška, je visoko izgubil proti Baskonii (53:78). V tem krogu se je igral tudi beograjski derbi, ki ga je s 76:73 dobila Crvena Zvezda.