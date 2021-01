Eva Lisec se seli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Petindvajsetletna Eva Lisec bo tako znova zaigrala v najmočnejšem klubskem evropskem tekmovanju, kjer je v preteklosti že nosila dres italijanskega velikana Famila Schio, so zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije. V letošnji sezoni je pod francoskimi koši odigrala sedem tekem v državnem prvenstvu in eno v pokalnem tekmovanju. V povprečju je na igrišču prebila nekaj več kot 21 minut na tekmo ter v tem času dosegala po devet točk, šest skokov in eno podajo.

Novim soigralkam se bo pridružila v evroligaškem mehurčku v Španiji, saj ekipo med 19. in 22. januarjem čakajo tri tekme rednega dela evrolige.

V ruskem državnem prvenstvu Dinamo Kursk, za katerega je lani igrala še ena slovenska reprezentantka Nika Barič, skupaj z večnim tekmecem iz Jekaterinburga trenutno zaseda prvo mesto. Na 13 tekmah je zbral 12 zmag in en poraz.

Preberite še: