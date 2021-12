Olimpija z veliko zmago v Valencii razžalostila slovenska reprezentanta

Košarkarji Cedevite Olimpije so v osmem krogu skupinskega dela EuroCupa v La Fonteti s 97:85 prišli do velike zmage nad špansko Valencio, za katero igrata Klemen Prepelič in Mike Tobey. Ljubljančani so s hrabro igro tako prekinili niz petih zaporednih porazov v evropskem pokalu.

Košarkarji Cedevite Olimpije so na enem od najtežjih gostovanj v evropskem pokalu prekinil niz petih porazov. Od disciplinirani igri in dobri kolektivni predstavi so v Valencii zmagali s 97:85. Za Ljubljančane je to tretja zmaga v evropskem pokalu, prva po 27. oktobru.

Cedevita Olimpija je bila večino tekme boljši nasprotnik, prednost desetih točk (57:47), ki si jo je priigrala na začetku drugega polčasa z delnim izidom 16:3, pa je suvereno zadržala vse do konca.

Dve izjemni potezi Augusta:

Kar šest izbrancev Jurice Golemca je imelo dvomestno število točk. Kapetan Jaka Blažič je bil s 24 točkami prvi strelec tekme. Za dve točki je metal 5:8, trojke 2:6 in proste mete 8:12. Ob tem je zbral pet podaj, štiri skoke in tri ukradene žoge za statistični indeks 31. Po petnajst točk sta prispevala Edo Murić (trojke 3:5) in Yogi Ferrell (trojke 3:7, 7 podaj), trinajst jih je dodal Jacob Pullen (trojke 1:6), enajst Zach Auguste (met 5:6, 6 skokov), deset pa Melvin Ejim (4 skoke).

Slovenska reprezentanta v domači vrsti nista izstopala. Klemen Prepelič je dosegel 12 točk (trojke 2:9), Mike Tobey pa osem (6 skokov).

Naslednji dve tekmi v EuroCupu bo Olimpija igrala v domači dvorani. 11. januarja jo čaka še zadnji tekmec v skupini, grški Promitheas Patras, 19. januarja pa sledi prva tekma drugega kroga proti Gran Canarii.