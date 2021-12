Slovenski reprezentant opozarja

Valencia je v nasprotju s Cedevito Olimpijo odigrala eno tekmo manj v EuroCupu, saj jo čaka še obračun s turškim Bursasporjem. Španski predstavnik je po šestih odigranih obračunih pri štirih zmagah, na drugi strani pa imajo Ljubljančani na svojem računu dve zmagi in pet porazov.

In to celo pet zaporednih, četa Jurice Golemca je bila uspešna na uvodu proti Gran Canarii in v naslednjem krogu proti Bourgu v Stožicah. Črn niz bodo poskušali prekiniti proti moštvu, ki ima v svojih vrstah odlične posameznike. Izpostaviti je treba predvsem reprezentančnega ostrostrelca Klemna Prepeliča.

"Če ne bomo od začetka igrali resno, imamo lahko velike težave"

"Za nas ni najbolj pravi trenutek, a ni časa za razmišljanje o preteklih tekmah. Pred nami je težak nasprotnik, ki ima v svojih vrstah izkušene košarkarje, prav tako nove obraze. Zavedam se, da je pred nami težka preizkušnja. Zbrani bomo morali biti. Pred nami je pomembna tekma, saj želimo biti na vrhu lestvice. In če to želimo, moramo na tekmah zmagovati. Olimpija ima kakovostne košarkarje. In če se na tekmo ne moreš pripraviti dobro kot ekipa, moraš spoštovati individualno kakovost. Če ne bomo od začetka igrali resno, imamo lahko velike težave," opozarja Prepelič, ki v nedeljo kljub 24 točkam ni mogel preprečiti poraza proti Riu Breoganu.

Cedevita Olimpija je v EuroCupu v črnem nizu. Izgubila je pet zaporednih tekem. Foto: Sportida

Naturalizirani slovenski reprezentant Mike Tobey, ki je pomagal Sloveniji do premiernih olimpijskih iger, je zaigral šele na drugi tekmi v tej sezoni španskega prvenstva, saj je imel težave v medeničnem obroču in moral celo na operacijo.

"Eno najtežjih gostovanj"

Prav Prepelič je tisti, ki ga bo morala obramba Olimpije najbolj omejiti, saj je s 15,4 točke najboljši strelec Valencie v EuroCupu, ob tem pa vknjiži še 3,6 asistence na tekmo.

Foto: KK Cedevita Olimpija

Olimpija se je v Španijo podala s popotnico zmage v ligi ABA. V soboto je z 88:78 premagala SC Derby, a skrbi padec v EuroCupu. "Zagotovo je pred nami eno od najtežjih gostovanj v tej skupini. Valencia je skupaj z Virtusom tudi eden od glavnih favoritov za osvojitev naslova prvaka EuroCupa. Ekipa je sestavljena iz več kot ducat igralcev, ki so izredno kakovostni, zato bo torkova tekma za nas zelo dober preizkus. Prikazati moramo boljšo predstavo kot na zadnji tekmi, tekmecem ne smemo dovoliti, da dosegajo lahke točke. Individualna odgovornost mora biti na visoki ravni, hkrati pa se moramo vreči za vsako žogo, če želimo košarkarje Valencie narediti nervozne in mogoče priti do velikega presenečenja," je jasen Golemac, ki je skupaj s športnim direktorjem Sanijem Bečirovićem v času reprezentančne akcije prevetril moštvo ter pripeljal Alena Omića in Yogija Ferrella, odšlo pa je kar lepo število košarkarjev.