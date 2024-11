Cedevita Olimpija pred izjemno zahtevno nalogo

Košarkarska tekma med Zmaji in Valencio bo prva športna prireditev v tretjem največjem mestu v Španiji po tem, ko je pokrajino Valencia konec oktobra doletela naravna katastrofa, v kateri je življenje izgubilo več kot 200 ljudi. Valencia je zaradi situacije, v kateri se je znašla celotna skupnost v pokrajini, v zadnjem obdobju prestavila dve domači tekmi, eno v evropskem pokalu in eno v domačem prvenstvu, na parket pa kljub vsemu v torek stopa kot favorit za zmago, saj je trenutno edina ekipa v evropskem pokalu, ki še ni doživela poraza, košarkarji Valencie pa so zadnjič parket s sklonjenimi glavami zapustili 28. septembra.

Cedevita Olimpija bo skušala v La Fonteti zabeležiti peto zmago v Evropskem pokalu v tej sezoni, s tem pa prekiniti niz petih zaporednih porazov v zadnjem obdobju. "Čaka nas izjemno zahtevna tekma proti odlični ekipi Valencie. Če pogledamo trenutno stanje v naši skupini, je Valencia zagotovo najboljša ekipa skupine, zato naloga zagotovo ne bo lahka. Naši tekmeci imajo številne dobre lastnosti. Igrajo odlično, predvsem v obrambi so zelo agresivni, v napadu s hitro igro dosegajo veliko število lahkih košev, veliko mečejo tudi za tri točke, močni so v skoku v napadu. Smo pripravljeni, vemo, od kje bo pretila največja nevarnosti in upam, da bomo naše načrte v torek realizirali na igrišču. Samo mesto Valencia je v dobrem stanju, ni vidnih nobenih posledic, a vemo, kaj se je na širšem območju dogajalo, zato v imenu celotne ekipe izrekam podporo vsem in upam na najboljše," je pred tekmo povedal Jaka Blažič.

