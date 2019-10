Cedevita Olimpija niza poraz za porazom, neverjeten koš Klemna Prepeliča #video

Košarkarji Cedevite Olimpije tudi po tretjem krogu EuroCupa ne pozna zmage. Oranžn i zmaji so v sredo gostovali v Italiji in morali priznati premoč Germanii Brescii z 71:78.

Prvi strelec tekme v Brescii je bil Olimpijin Američan Codi Miller-McIntyre, ki je zbral 21 točk, Jaka Blažič jih je dodal 18, Mikel Hopkins pa deset, medtem ko sta pri zmagovalcih strelsko nekoliko odstopala Deandre Lansdowne (16 točk) in Awudu Abass (15).

The big man can dish the rock: Andrija Stipanovic with a beautiful pass to Codi Miller-McIntyre!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/sNRVIcgvku — 7DAYS EuroCup (@EuroCup) October 16, 2019

Evropska sezona se za Ljubljančane ni začela po načrtih, saj so na uvodnih dveh tekmah EuroCupa doživeli dva poraza, prvega doma proti turški Darušafaki (73:79), minuli teden pa še v gosteh pri Unicsu iz Kazana (67:80). Ljubljanski košarkarji na zmago na evropski sceni čakajo že vse od lanskega 30. oktobra, ko so v četrtem kolu Lige prvakov ugnali belgijski Oostende (79:73), v EuroCupu pa so zadnji uspeh vknjižili na domačem parketu proti Ratiopharmu iz Ulma, 30. novembra 2016 (76:73).

Prepeličev osupljivi met čez celo igrišče!

Joventut je s Klemnom Prepeličem in Alenom Omićem s 85:82 porazil Darušafako. Tako Prepelič kot Omić sta prispevala po devet točk, je pa prvi imel en skok več od rojaka (5:4), zbral pa je tudi pet asistenc, pet več od Omića. eden od Prepeličevih košev je bil prvovorstna senzacija!

Nooooooo wayyyy!!! @KlemenPrepelic launches a missile from his own foul line to win the game on the final buzzer!!!#7DAYSMagicMoment#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/nHsONF6wAL — 7DAYS EuroCup (@EuroCup) October 16, 2019

Gašper Vidmar je v torek z Venezio ugnal Tofas Burso. Slovenski reprezentant je v slabih 15 minutah dosegel osem točk (4/4 za 2), v statistiko pa je vpisal še tri skoke, dve podaji in prav toliko blokad.

Skupina C

Lestvica

Skupina A

Lestvica

Skupina B

Lestvica

Skupina D

Lestvica

Preberite še: