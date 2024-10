Cedevita Olimpija v boj za tretjo zmago

Tako kot v soboto v Baru se bo ljubljanski kolektiv tudi tokrat predstavil brez Bryntona Lemarja, ki bo zaradi poškodbe stopala s parketa odsoten daljše obdobje, ter glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki zaradi zdravstvenih težav na pot v Bar in v Turčijo ni odpotoval skupaj z ekipo.

Cedevita Olimpija je v novo sezono evropskega pokala vstopila z dvema zmagama in s tem po dveh odigranih tekmah v rednem delu sezone že presegla izkupiček iz pretekle sezone. V Turčijo so Zmaji odpotovali z lepo popotnico iz Bara, kjer so v soboto z rezultatom 92:82 premagali Mornar-Barsko zlato in tako vknjižili tudi prvo zmago v ligi ABA. Odločilen je bil niz 17 zaporednih točk, s katerim so zaostanek treh točk obrnili v prednost 14, nato pa zmaga ni bila več ogrožena. Za Cedevito Olimpijo je Derek Ogbeide dosegel 17 točk, 16 jih je dodal kapetan Jaka Blažič, 14 Devin Robinson in 12 DJ Stewart. Ekipa je skupno v statistiko vpisala kar 30 asistenc, od tega DeVante Jones 14, s tem pa je izenačil rekord Klemna Prepeliča za izkupiček igralca Cedevite Olimpije na posamični tekmi.

