Cedevita Olimpija v lov za prvo zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo v sredo ob 20.45 v italijanski Brescii na obračunu tretjega kroga EuroCupa proti pomerili proti Germani Brescii in poskušali uloviti prvi par točk v novi sezoni.

Evropska sezona se za Ljubljančane ni začela po načrtih, saj so na uvodnih dveh tekmah EuroCupa doživeli dva poraza, prvega doma proti turški Darušafaki (73:79), minuli teden pa še v gosteh pri Unicsu iz Kazana (67:80). Ljubljanski košarkarji na zmago na evropski sceni čakajo že vse od lanskega 30. oktobra, ko so v četrtem kolu Lige prvakov ugnali belgijski Oostende (79:73), v EuroCupu pa so zadnji uspeh vknjižili na domačem parketu proti Ratiopharmu iz Ulma, 30. novembra 2016 (76:73).

Gašper Vidmar bo danes z Venezio gostil Tofas Burso, Joventut s Klemnom Prepeličem in Alenom Omićem pa bo v sredo gostil Darušafako.

