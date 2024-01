Zadnje domače evropsko dejanje in slovo od pomembnega člana

Zasedba Cedevite Olimpije se bo danes poslovila od domačega parketa v tej evropski sezoni. Varovanci trenerja Zorana Martića bodo skušali proti Londončanom vknjižiti drugo zmago v sezoni. Na sredini tekmi se bo od stoženskega parketa poslovil tudi Karlo Matković, ki bo ljubljanski klub zapustil po sobotni tekmi z Borcem Mozzart v Čačku in se preselil v ligo NBA k New Orleans Pelicans.

Po 16 odigranih tekmah v rednem delu EuroCupa so London Lions pri izkupičku 11 zmag in petih porazov. S tem izkupičkom so trenutno na tretjem mestu lestvice skupine A. Na zadnjih šestih tekmah so zabeležili tri zmage in doživeli tri poraze, a na zadnji preizkušnji na evropskem prizorišču pred odhodom v Ljubljano z rezultatom 93:72 premagali Bešiktaš. London si je mesto v končnici tekmovanja že zagotovil, kljub temu pa se bo na zadnjih tekmah rednega dela boril za čim boljše izhodišče pred začetkom izločilnih bojev. "London je brez dvoma na neki način presenečenje sezone, vsaj po rezultatih, ne pa po igri. Naši tekmeci igrajo zelo hitro in zelo agresivno košarko. Za nas bo sredina tekma dober izziv. Od domačih tekem v evropskem pokalu se želimo posloviti s čim boljšo predstavo," je pred dvobojem v Stožicah povedal glavni trener Martić.

"Od domačih tekem v evropskem pokalu se želimo posloviti s čim boljšo predstavo," pravi Martić. Foto: www.alesfevzer.com

Cedevita Olimpija se je z London Lions pomerila 22. novembra lani v Copperbox Areni, kjer je semafor kazal 101:95 v korist domačinov.

