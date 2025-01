Izjemno pomemben boj za Cedevito Olimpijo

Kot so sporočili iz kluba, Cedevita Olimpija pretekli teden zaradi že znanih težav s potovanjem v Panevežys ni stopila na parket proti Lietkabelisu, tekma je prestavljena na naslednji teden. Lestvica skupine B kaže na to, da bo boj za mesta v končnici izenačen vse do konca rednega dela tekmovanja. Na prvem mestu pred začetkom 14. kroga tekmovanja kraljuje Valencia, ki je pri 11 zmagah in dveh porazih, sledita pa Hapoel iz Jeruzalema ter Turk Telekom z osmimi zmagami in petimi porazi. Cedevita Olimpija ima na svojem računu sedem zmag in pet porazov, takoj za njo sta Cluj in Umana Reyer, ki imata isto število zmag in poraz več. JL Bourg ima po 13 tekmah šest zmag in sedem porazov.

Zvezdan Mitrović Foto: Aleš Fevžer

Na lestvici skupine B je trenutno Aris na predzadnjem mestu, po 13 odigranih tekmah pa so Grki pri treh zmagah. Eno od teh treh zmag so zabeležili v 12. krogu, ko so v Solunu gostili Lietkabelis (81:66), to je bila druga zmaga nad Litovci v rednem delu tekmovanja, Aris pa je premagal še JL Bourg (91:88). Na zadnjih sedmih tekmah so Grki doživeli šest porazov. Na prvem medsebojnem obračunu ekip v Solunu v oktobru je Cedevita Olimpija do zmage prišla po sanjskem drugem polčasu, Zmaji pa so v legendarni dvorani Nikosa Galisa kraljevali predvsem v zadnji četrtini.

"Aris je skoraj popolnoma prenovil svoj igralski kader v primerjavi z našo prvo medsebojno tekmo. Naši tekmeci so v svoje vrste pripeljali novega organizatorja igre ter dva nova igralca na igralnih položajih 'trojke' in 'štirice'. Ekipa ima zdaj povsem drugačen koncept kot v oktobru. Spremljal sem njihovo zadnjo tekmo z Olympiacosom, na kateri so 30 minut igrali zelo dobro, na zadnji preizkušnji v Evropskem pokalu s Hapoelom pa so se borili vse do konca tekme. Ekipa je hitrejša, bolj atletska, čvrstejša, kar Arisu omogoča veliko bolj agresivno igro v obrambi, kot je bilo to v Solunu. Morali se bomo dobro pripraviti, dati vse od sebe in na parketu delati od prve do zadnje minute, če želimo sredino tekmo dobiti," je pred srečanjem dejal glavni trener članske ekipe Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

