V živo: Zmaji v Stožicah lovijo Turke

Slovenski prvaki v dvoboj s turškim kolektivom vstopajo na krilih niza sedmih zaporednih zmag, obenem pa si v EuroCupu lastijo najboljši uvod v sezono za ljubljanski klub po letu 2019 in izenačen najboljši izkupiček v tekmovanjih pod okriljem organizacije Euroleague Basketball za Zmaje po tekmovalni sezoni 2010/11, so sporočili iz ljubljanskega kluba. V boju za boljša mesta na lestvici je treba izpostaviti, da je bil Turk Telekom prva ekipa, ki je v rednem delu sezone 2024/25 v evropskem pokalu zmajem prizadejala poraz, v Ankari je 8. oktobra semafor kazal 78:70 za domačo ekipo.

Ljubljanska zasedba lahko tako naredi nov odmeven korak k preboju v drugi del tekmovanja. Medtem ko so košarkarji Cedevite Olimpije po 11 odigranih tekmah pri izkupičku 7-4 in so skupaj s Hapoelom iz Jeruzalema tik pod vrhom lestvice za neporaženo Valencio, pa ima Turk Telekom na svojem računu zmago manj, tako kot JL Bourg in Cluj, s tem pa vse tri ekipe dihajo za ovratnik izbrancem glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića.

"Na prvi tekmi smo imeli veliko težav v igri s skokom, saj imajo na štirici in petici zelo atletske igralce," je pred tekmo dejal Mitrović. Foto: Aleš Fevžer

"Turk Telekom premore proračun, ki ga uvršča med favorite za osvojitev EuroCupa. V primerjavi s prvo tekmo v Ankari so se naši tekmeci okrepili z dvema izjemnima igralcema, Kennethom Smithom in Brianom Angolom. Na igralnih položajih, ki so dominantni z žogo, so torej močno okrepljeni. Na prvi tekmi smo imeli veliko težav v igri s skokom, saj imajo na štirici in petici zelo atletske igralce. Ustaviti moramo njihovo kakovostno igro eden na enega in nadzorovati skok, obenem pa v napadu igrati pametno in hkrati veliko bolje v primerjavi z našo zadnjo tekmo v Zagrebu. To nam lahko omogoči dober rezultat na sredini tekmi. Ta je za nas izredno pomembna, kot vsaka do zdaj, moramo pa biti pripravljeni, da odigramo dobro. Zahvaljujem se navijačem za podporo na dveh zaporednih gostovanjih. Želim si, da bo tako tudi na našem domačem parketu. Igramo za navijače, za publiko, vse je lepše, ko pridejo in nas bodrijo, zato jih vabim, da se nam pridružijo v čim večjem številu," je pred obračunom s Turk Telekomom povedal glavni trener članske zasedbe Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović.

"Pred nami je zelo težka tekma. Turk Telekom je nadarjena ekipa. S prve medsebojne tekme mi je v spominu ostalo, da so nas naši tekmeci nadigrali v skoku. Enostavno nam ni uspelo zapreti svoje rakete. Na to bomo morali biti v sredo pozorni. Oboji smo v dobrem položaju za uvrstitev v končnico tekmovanja. Motivacije zagotovo ne bo manjkalo, na koncu pa naj zmaga boljši. Mi bomo na parket stopili še toliko bolj motivirani, saj bomo zaigrali v domači dvorani. Z nizom zmag se je ustvarila neka prava energija in verjamem, da so to začutili tudi naši navijači in da bodo prišli v Stožice ter navijali za nas z vsem svojim srcem," je pred dvobojem povedal kapetan Jaka Blažič.

Met plišastih igračk na parket Obračun s Turk Telekomom bo dodatno popestril tradicionalni met plišastih igračk na parket, ki ga bodo izvedli med glavnim odmorom tekme s turškim kolektivom. Vse zbrane igračke bo ljubljanski klub poklonil otrokom CSD Ljubljana, Enote Bežigrad. Kot so sporočili iz kluba, bo vsak, ki bo na tekmo s Turk Telekomom s seboj prinesel plišasto igračko, hkrati prejel brezplačno vstopnico za ogled obračuna regionalne lige s SC Derbyjem, ki bo v soboto ob 19.00 v Hali Tivoli.

