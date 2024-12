Cedevita Olimpijo v boj za zelo pomembno zmago

Cedevita Olimpija je po desetih odigranih tekmah v rednem delu tekmovanja pri izkupičku šestih zmag in štirih porazov, beneški kolektiv je trenutno pri polovičnem izkupičku zmag in porazov (5/5). Ker lahko pri končni odločitvi o potnikih v končnico odloča vsaka malenkost, je potrebno dodati, da je ljubljanski klub na prvem medsebojnem obračunu v sezoni v Stožicah 1. oktobra slavil zmago z rezultatom 87:82. Ob tem je potrebno dodati, da sta se ekipi od leta 2019 v EuroCupu do tega trenutka pomerili sedemkrat, Umana Reyer je pri štirih zmagah, Cedevita Olimpija pri treh, Zmaji pa še nikoli do zdaj zmage niso slavili v Benetkah.

"Pred začetkom tekmovanja je Venezia veljala za enega od favoritov za najvišja mesta. Med sezono so se spopadali s težavami zaradi poškodb, ki pa so zdaj odpravljene, obenem pa so se tudi okrepili. Sredina domača tekma proti naši ekipi je za naše nasprotnike izjemno pomembna v boju za mesta v končnici, saj so zelo blizu tem mestom. Ekipa je vrhunska in kakovostno sestavljena. Za nas v tem trenutku lahkih tekem ni. Pomerili se bomo z atletsko in močno ekipo, ki ima dobro pokrite vse igralne položaje. Iz zadnjih dveh gostovanj so se vrnili z zmagama, kar dokazuje, da so svojo igro dvignili na višjo raven. Pred nami je zato zagotovo zelo zahtevna tekma, ne glede na to, da je Venezia zadnjo tekmo v italijanskem državnem prvenstvu izgubila. Na njihovo atletsko igro bomo morali odgovoriti, ustaviti njihov skok v napadu in ostati osredotočeni. Vsi pričakujemo zelo težko in napeto tekmo," je pred obračunom z Venezio povedal glavni trener članske zasedbe, Zvezdan Mitrović.

Eurocup, 11. krog:

Sreda, 11. december:

Torek, 10. december:

Lestvici:

Preberite še: