Kdo v veliki finale ženskega EuroBasketa?

Danes bosta znani reprezentanci, ki se bosta v nedeljo v Stožicah potegovali za evropski naslov. V polfinalu ženskega EuroBasketa se bodo danes merile košarkarice Španije in Madžarske (17.45) ter Belgije in Francije (20.45). Nemke in Srbkinje pa so se danes uvrstile na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre v Parizu 2024.

39. evropsko prvenstvo v košarki za ženske, ki ga gostita Slovenija in Izrael, se počasi bliža koncu. Danes bosta po polfinalnih tekmah znani reprezentanci, ki se bosta v nedeljo v Stožicah spopadli za evropsko krono.

V prvem današnjem polfinalu bodo obračunale košarkarice Španije in Madžarske, v drugem še reprezentantke Belgije in Francije.

Poraženke četrtkovih četrtfinalnih bojev so imele danes priložnost ujeti še vozovnice za kvalifikacijski turnir za olimpijske igre v Parizu naslednje leto. Tja se je uspelo uvrstiti Nemkam in Srbkinjam. Prve so bile danes šele po podaljšku z 71:69 boljše od Čehinj, druge so s 63:58 premagale Črno goro. Nemke in Srbkinje se bodo jutri pomerile tudi za končno peto mesto na letošnjem EuroBasketu.

Najboljših šest reprezentanc z eurobasketa 2023 se je uvrstilo na olimpijski kvalifikacijski turnir, ki bo februarja prihodnje leto. Tja so se torej že prej uvrstile vse polfinalistke tega EP.

Že po četrtfinalu je bilo jasno, da Srbkinje ne bodo ubranile naslova prvakinj iz leta 2021, ko sta zadnje evropsko prvenstvo gostili Francija in Španija. Pred tem so bile dvakrat prvakinje Španke, leta 2015 prvič Srbkinje in leta 2013 Španke.

Španke ostajajo v boju za peti naslov prvakinj, Francozinje lovijo tretjega, Madžarska in Belgija pa na vrhu Evrope še nista bili.

EuroBasket 2023, polfinale:

24. junij:

