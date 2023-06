Belgijke v Stožicah spisale zgodovino

Košarkarice Belgije so ljubljanski dvorani Stožice v finalu 39. košarkarskega evropskega prvenstva za ženske v finalu s 64:58 ugnale Španijo in prišle do svojega prvega naslova v zgodovini. V tekmi za tretje mesto je Francija z 82:66 premagala Madžarsko, peto mesto pa je po zmagi nad Nemčijo (78:62) pripadlo Srbiji. Slovenke so prvenstvo sklenile na 15. mestu

EuroBasket 2023, finale in tekma za tretje mesto

Nedelja, 25. junij:

Košarkarice Belgije so prvič postale evropske prvakinje. V finalu 39. eurobasketa v Ljubljani so pred približno 2.500 gledalci premagale Španijo s 64:58.

Belgija je do naslova prišla brez poraza. Tekmice v Tel Avivu in Ljubljani je premagala s povprečno 25 točkami razlike. Še največ dela je imela v polfinalu s Francozinjami, ki jih je ugnala za štiri točke, ter danes v finalu, ko je odločitev o zmagovalkah padla šele v zadnjih minutah. Vloga prve igralke je znova pripadla Belgijki Emmi Meesseman, ki je bila s 24 točkami in osmimi skoki najboljša strelka srečanja, osvojila pa je tudi naziv najkoristnejše košarkarice prvenstva. Na tekmi proti Srbiji je v četrtfinalu s 15 točkami, 13 skoki in 10 asistencami postala tudi prva košarkarica v zgodovini, ki je na evropskih prvenstvih dosegla trojni dvojček.

MVP naslov je pripadel Emmi Meesseman, ki je v finalu dosegla 24 točk in osem skokov. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za Belgijo je to tretja medalja na evropskih prvenstvih - 2021 in 2017 je bila bronasta - hkrati pa je postala šele dvanajsta reprezentanca z zlato medaljo na evropskih prvenstvih.

Španija kljub porazu v finalu ostaja najbolj dominantna ekipa na EP v tem stoletju. To je bil njen peti finale v zadnjih 16 letih in skupno šesti v zgodovini. Izgubila je le tokratnega v Stožicah in 2007 proti Rusiji. Na evropskih prvenstvih je osvojila enajst medalj - štiri zlate, dve srebrni in pet bronastih.

Francozinje so prišle do brona. Foto: Guliverimage

Košarkarice Francije so v tekmi za tretje mesto na evropskem prvenstvu v Ljubljani premagale Madžarsko z 82:68 (26:8, 49:30, 61:49). Francozinje so tako tudi na osmem zaporednem eurobasketu osvojile medaljo. Prvič v zadnjih desetih letih je Francija evropsko prvenstvo končala z zmago. Od 2013 do 2021 je namreč izgubila v finalih, 2011 je bila tretja, 2009 pa je drugič v zgodovini osvojila evropski naslov. Pred tem je bila zlata še 2001. Skupno ima Francija na EP dvanajst medalj; ta v Stožicah je bila njena druga bronasta.

Madžarska ostaja pri sedmih odličjih z evropskih prvenstev. Zadnjo, bronasto, je osvojila 1991, pred tem pa je bila še štirikrat tretja in dvakrat druga.

V Stožicah je bila danes odigrana tudi tekma za peto mesto. Srbija je premagala Nemčijo z 78:62. V kvalifikacije za olimpijske igre 2024 se je uvrstilo prvih šest reprezentanc. Slovenija je tekmovanje končala v predtekmovanju in zasedla 15. mesto.

Končni vrstni red: 1. Belgija

2. Španija

3. Francija

4. Madžarska

5. Srbija

6. Nemčija

7. Češka

8. Črna gora

9. Italija

10. Velika Britanija

11. Grčija

12. Slovaška

13. Latvija

14. Turčija

15. Slovenija

16. Izrael

