V živo: Nemci ponižali Britance, zmaga za 63 točk!

Ta ponedeljek se na EuroBasketu nadaljujejo boji v skupinah A in B. Na sporedu je četrti krog. Na prvi tekmi dneva je v skupini B Črna Gora s 87:81 premagala Švedsko. Nemci so dosegli še četrto zmago, tudi to s stotico, Veliko Britanijo so nadigrali s kar 120:57. Za četrto zmago proti Litvi igra Finska, v skupini A pa bodo zvečer Srbi za četrto zmago igrali s Češko. Tudi Turki so zmago že dosegli, Estonijo so premagali s 84:64.

Eurobasket, peti dan:

Ponedeljek, 1. september:

V skupini B četrta zmaga Nemčije, prva Črne Gore

Črna Gora ostaja v igri za osmino finala letošnjega evropskega prvenstva v košarki. Zmaga s 87:81 nad Švedsko je šele njena prva. Njihov prvi zvezdnik Nikola Vučević je zanjo prispeval 23 točk in imel še 15 skokov. Oboji s Švedi imajo pred zadnjim krogom eno zmago, a Črnogorci lažje delo. Čaka jih tekma z Veliko Britanijo. Na vrhu skupine je Nemčija s štirimi zmagami, tudi Finska lahko doseže četrto zmago, če zvečer premaga Litvo.

Franz Wagner Foto: Guliverimage Srbija za zdaj na prvenstvu kaže najboljšo košarko, še bolj je prepričljiva kot pred turnirjem favorizirana Nemčija. Proti Veliki Britaniji je že sredi tretje četrtine vodila za 40 točk (75:35), na koncu pa zmagala za kar neverjetnih 63 točk (130:57). Na vseh štirih tekmah je dala več kot sto točk. Tokrat je bil s 25 točkami najboljši strelec Nemčije Tristan da Silva, 19 jih je dal Dennis Schröder, 18 Franz Wagner (deset asistenc), 13 Oscar da Silva in deset Daniel Theis, ki je imel še devet skokov. Nemci so iz igre metali 66-odstotno, Britanci samo 31-odstotno.

V skupini A četrta zmaga Turčije, zanjo igra tudi Srbija

V skupini A so tudi po četrti tekmi neporaženi Turki. Za zmago nad Estonijo s 84:64 je največ točk dal Alperen Sengun (21). Ob 20.15 za četrto zmago igra še Srbija, nasprotnica je Češka.

Slovenska reprezentanca si bo na tekmah z Islandijo v torek in Izraelom v četrtek skušala izboriti čim boljše izhodišče za osmino finala.

Eurobasket, peti dan:

Ponedeljek, 1. september:

Lestvice: