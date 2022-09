Začenja se boj za polfinale, nemški selektor: Ne vem, kako bomo zaustavili Giannisa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski košarkarji bodo v sredo igrali četrtfinalni obračun EuroBasketa proti Poljski, že danes pa bosta na sporedu dva boja za polfinale. V prvem četrtfinalu se bosta ob 17.15 pomerili Španija in Finska, zvečer pa bo na sporedu še poslastica med gostiteljico Nemčijo in Grčijo.

V prvem četrtfinalnem obračunu se bosta udarili Španija in Finska. Španci so v osmini finala po pravi drami po podaljšku s 102:94 ugnali Litvo, Finci pa so bili s pomočjo 43 točk Laurija Markkanena s 94:86 boljši od Hrvatov.

Lauri Markkanen je proti Hrvaški dosegel kar 43 točk. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zvečer pa se bodo v Berlinu na velikem derbiju pomerili gostitelji prvenstva Nemci in eni prvih favoritov za končni uspeh Grki. Nemčija, pri kateri sta zaradi poškodb pod vprašajem nastopa Franza Wagnerja in Johannesa Voigtmanna, je na srečanju osmine finala s 85:79 premagala Črno goro, Grčija pa je s 94:88 izločila Češko.

"Igramo proti eni najboljših ekip na svetu z enim najboljših igralcev na svetu. Zelo pomembna bo igra v tranziciji, še pomembneje pa bo, kako bomo zaustavili Giannisa. Ne vem še, kako bomo to storili, upam, da nam bo uspelo. Pomembno je, da pridemo na igrišče in igramo svojo igro," je pred tekmo dejal nemški selektor Gordon Herbert.

EuroBasket, četrtfinale Torek, 12. september:

17.15 Španija - Finska

20.30 Nemčija - Grčija Sreda, 13. september:

17.15 Francija - Italija

20.30 Slovenija - Poljska Polfinale Petek, 16. september:

Nemčija/Grčija - Španija/Finska

Slovenija/Poljska - Francija/Italija

