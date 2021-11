Enes Kanter z novim državljanstvom spremenil tudi ime

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkar severnoameriške lige NBA Enes Kanter, rojen v Švici turškim staršem, in znan zlasti po zavzemanju za spoštovanje človekovih pravic, je sprejel ameriško državljanstvo. Ob ameriškem državljanstvu, ki danes popoldan stopi v veljavo je Kanter spremenil tudi ime, poroča the Athletic.

Kanter je k imenu dodal besedo svoboda, sodišče je spremembi ugodilo, tako da se bo po novem imenoval Enes Kanter Freedom, je njegov agent potrdil za nemško tiskovno agencijo dpa. Freedom bo poslej njegov priimek, Kanter pa njegovo srednje ime.

Devetindvajsetletni košarkarski center pri Boston Celtics je znan oster kritik turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana in njegove vladavine, zaradi česar so mu maja 2017 tudi odvzeli turški potni list in je ostal brez državljanstva.

Kanter je dvignil veliko prahu tudi na Kitajskem, ko je javno podprl gibanje Free Tibet in je kitajskega predsednika Xi Jinpinga imenoval za "brutalnega diktatorja".