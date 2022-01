Ena stvar le šteje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po ponedeljkovi dobri predstavi proti evroligaški Crveni zvezdi v ligi ABA, ki se je v izdihljajih razburljive tekme sicer končala s porazom, sledi za košarkarje Cedevite Olimpije nov test. Glavni trener Jurica Golemac je bil vesel, da so njegovi izbranci naredili napredek v primerjavi s prejšnjim tednom, ko so na domačih tleh visoko izgubili proti Gran Canarii (60:75) v EuroCupu.

Pred njimi je evropski test, ki sliši na ime Bourg, ki je v drugem krogu omenjenega tekmovanja gostoval v Stožicah in moral z 79:91 priznati premoč slovenskemu predstavniku. "JL Bourg v zadnjem obdobju znova igra v popolni postavi, obenem pa igra zelo dobro in zmaguje, tako v EuroCupu kakor tudi v domačem državnem prvenstvu. Pred nami je zahtevna preizkušnja, po zadnji tekmi pa nismo imeli veliko časa za pripravo. S tekmecem smo se pomerili že na začetku tekmovanja in vemo, da gre za zelo agresivno ekipo, ki v obrambi pritiska na vse podaje, v napadu pa igrajo raznovrstno."

Omić proti nekdanjemu klubu

Francozi imajo tako kot Ljubljančani po tri zmage, a eno tekmo več – Cedevita Olimpija bo morala odigrati še zaostali obračun z grškim Promitheasom, ki je bil prestavljen zaradi okužb s covid-19 v slovenskih vrstah. Z vidika napredovanja v drugi del, v katerega se bo uvrstilo najboljših osem moštev iz skupine desetih, je zmaga v Franciji praktično nujno zlo in tako rekoč edino, kar šteje.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Za zmago na sredini tekmi v Bourgu moramo ostati osredotočeni, slediti našemu sistemu in se dobro odzvati na pritisk nasprotnika. Obenem moramo dati vse od sebe v igri v obrambi in zabeležiti novo zmago, ki bi nas popeljala korak bliže drugemu delu tekmovanja," pravi center Olimpije Zach Auguste.

Najboljši mož v dresu Bourga je v tej sezoni Calvin Harris jr., ki v povprečju dosega 15,1 točke in je bil ob zmagi na gostovanju v Benetkah pretekli teden z 19 točkami najboljši strelec. Sicer pa je pri Francozih kar pet košarkarjev, ki v povprečju dosegajo dvomestno število točk, kar pomeni, da bo morala biti obramba Cedevite Olimpije na najvišji možni ravni, če bo želela v Slovenijo pripotovati s polnim izplenom.

Bo pa imela tekma, ki se bo začela ob 20. uri, poseben prizvok za Alena Omića, ki je bil še v prejšnji sezoni del zasedbe Bourga, zato lahko pričakujemo, da bo košarkar s slovenskim potnim listom dodatno motiviran za današnji obračun.