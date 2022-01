Ali je bila Cedevita Olimpija oškodovana? Priznani hrvaški strokovnjak je takšnega mnenja.

Po visokem porazu prejšnji teden v EuroCupu proti Gran Canarii so se košarkarji Cedevite Olimpije nekaj dni zatem dvignili in bili v ligi ABA tik pred tem, da pridejo do velikega skalpa. A so na koncu zapravili prednost proti Crveni zvezdi, ki je imela v ključnem trenutku tudi pomoč sodniške trojke.

Za razliko od preteklega tedna smo v ponedeljek v okviru lige ABA spremljali povsem drugačen obraz košarkarjev Cedevite Olimpije. Glavni trener Jurica Golemac je prejšnjo sredo po porazu z Gran Canario izpostavil, da je nekaterim okužba s koronavirusom vzela nekaj moči, kar se je na parketu tudi poznalo.

Energetsko so bili zmaji v ponedeljek proti evroligaški Crveni zvezdi v ligi ABA povsem drugi. Prikazali so dobro predstavo, ki pa na koncu ni bila kronana z zmago.

Fotogalerija s tekme Cedevita Olimpija - Crvena zvezda (Foo: Vid Ponikvar)

Petinpetdeset sekund pred iztekom so Ljubljančani vodili z 82:78. Nato je Austin Hollins s trojko znižal, Nikola Ivanović pa je z dvema prostima metoma pet sekund pred zadnjim zvokom sirene popeljal Crveno zvezdo do vodstva s 83:82.

Pri Olimpiji so žogo zaupali Yogiju Ferrellu, čeprav bi bilo bolj smotrno, da bi prišla v roke Jaki Blažiču, ki ima več orožij za zaključevanje kot Američan in je bil z 21 točkami, 11 skoki in petimi asistencami najbolj vroč na parketu. Odločil se je za met za tri točke in zgrešil. Ob tem se je pritoževal, da je šlo za prekršek, ki pa ga sodnik Tomislav Hordov ni videl.

"Verjamem, da bi bila Crvena zvezda zadovoljna, če bi ji Hordov sodil čim več tekem do konca lige ABA. V novem mestu je v zadnji sekundi že dosodil tehnično napako domačemu trenerju, včeraj pa ni dosodil prekrška ob metu Yogija Ferrella," je zapisal priznani hrvaški košarkarski strokovnjak Aco Petrović.

Vjerujem da bi Zvezda bila zadovoljna da joj Hordov do kraja Aba lige sudi u što više utakmica. U Novom Mestu u zadnjoj sekundi tehnička domaćem treneru a jučer nedosuđen mogući kontakt na šutu Yogia Ferrella. — Aleksandar Petrović (@petrov_aco) January 25, 2022

"Fantje so bili po tekmi zelo razočarani. Ujeli smo tri dneve trenažnega procesa, tudi energija je bila tista prava. Nisem pričakoval, da se bomo tako dvignili. Fantje so si zmage želeli. Mislim, da so si jo tudi zaslužili," je po tekmi povedal Golemac, Blažič pa dodal: "Težko je po taki tekmi karkoli pametnega povedati. V svojih rokah smo imeli 50 sekund pred koncem tekme štiri točke naskoka. Morali bi bolj pametno odigrati v obrambi in napadu. Zaslužili smo si zmago z delom v zadnjih dneh, in upam, da jo bomo na tak način v tej sezoni dosegli."

Naslednja preizkušnja bo sledila že čez dva dni v Franciji, kjer bo Cedevita Olimpija v EuroCupu gostovala pri Bourgu, ki ga je na domačih tleh premagala.