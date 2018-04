Za slovensko klubsko košarko lahko naredita veliko

V drugi ligi ABA so le še štiri ekipe ostale v igri za lovoriko, ki prinaša vstopnico za osrednjo ligo ABA. Slovenija ima s Krko in Sixt Primorsko v ognju dve železi. Dolenjcem bo v torek nasproti stal gostitelj Borac iz Čačka, Primorcem pa Vršac (obe tekmi si boste lahko ogledati na Planet 2).

Borac – Krka in Sixt Primorska – Vršac sta polfinalna para druge lige ABA, ki je ugledala luč sveta v tej sezoni.

Če gledamo le ligaški izkupiček medsebojnih tekem polfinalnih parov, potem ekipe na sklepni turnir vstopajo kot enakopravne. Res pa je, da sta se Vršac in Primorska pomerila še v kvalifikacijah za to tekmovanje. Takrat je bilo uspešnejše srbsko moštvo.

Medsebojne tekme polfinalnih udeležencev Krka : Borac 1:1 Borac : Krka 95:80

Krka : Borac 84:79 Sixt Primorska : Vršac 1:2 Kvalifikacije

Vršac : Primorska 109:106 Liga

Primorska : Vršac 77:55

Vršac : Primorska 74:68

V prvem paru ima gostitelj Borac zaradi domačega terena v Čačku nekaj prednosti. Zato pa so Dolenjci že večkrat v sezoni pokazali, da znajo dobro igrati na gostovanjih, prav tako pa so v zadnjem obdobju v dobri formi.

"Naš cilj je, da na tem turnirju začnemo pisati novo poglavje v zgodovini kluba Borac," je optimističen pred dvobojem s Krko trener ekipe iz Čačka Raško Bojić.

Prvi mož stroke Simon Petrov upa, da bodo njegovi fantje danes v pravi dnevni formi: "Veseli smo, da smo se uvrstili na F4. Iskali bomo priložnost. Borac je pred fantastično publiko favorit. Dali bomo vse od sebe, da ga presenetimo."

Druga liga ABA, zaključni turnir Polfinale

Torek

18.00, Borac – Krka (prenos na Planet 2)

20.30, Sixt Primorska – Vršac (prenos na Planet 2) Finale

Sreda ob 19.00 (prenos na Planet 2)

"Proti Olimpiji nismo bili mi"

Jurica Golemac verajem, da bodo s pravim pristopom prišli do finala. Foto: Žiga Zupan/Sportida Tako kot Novomeščani imajo ambicije po osrednji ligi ABA tudi pri Sixt Primorski, ki pa je imela slabo generalko pred odhodom v Čačak. V derbiju slovenskega prvenstva je visoko izgubila proti Petrol Olimpiji. A se je na tekmi videlo, da so imeli fantje glave že v Srbiji.

"Z mislimi smo bili tam. Hoteli smo se osredotočiti na to tekmo, a se je poznalo. Želeli smo odigrati boljše. Ne smemo pa zaradi visokega poraza delati panike," je poudaril Nebojša Joksimović.

"Po porazu z Olimpijo pričakujem, da bodo fantje osredotočeni. Da bo energija prava. Proti Olimpiji nismo bili mi. Nismo igrali pametno, kot znamo sicer, ko vsak opravi svoj posel. Mentalno bomo fante pripravili. Obramba mora biti trdna, v skoku moramo biti zbrani, v napadu pa igrati pametno. Vršac je mlada, atletska ekipa. V napadu skačejo, kar bomo morali omejiti," pravi trener Jurica Golemac, ki je v tej sezoni ekipo že popeljal do enega naslova. V Tivoliju je namreč Primorska osvojila pokalno lovoriko.

"V tem trenutku tekmi leta"

Nebojša Joksimović se zaveda, da bo moral biti tokrat pristop povsem drugačen kot na zadnji tekmi državnega prvenstva proti Olimpiji. Foto: Žiga Zupan/Sportida Da bi njegova ekipa čutila pritisk, ni razloga, poudarja: "Ne vem, zakaj bi ga morali čutiti. Naš cilj je bil, da se kvalificiramo v drugo ligo ABA, potem nismo vedeli, kaj pričakovati. Večji del lige smo bili prvi. Prišli smo do zaključnega turnirja. Če bomo igrali, kot znamo, verjamem, da bomo v finalu."

Primorci so že večkrat v en glas poudarili, da jih zanima prva ABA-liga, zato so tudi sestavili kakovostno moštvo, ki bi lahko osvojilo drugo ligo ABA. "V tem trenutku bosta tekmi leta. Tako se tudi pripravljamo. Želimo odigrati dve kakovostni tekmi. Vemo, da je vložek za vse štiri ekipe velik. Kot mlad klub smo že z uvrstitvijo na zaključni turnir naredili veliko. A so naše želje in cilji še za kaj več. Proti Vršču bomo morali dobro zapirati pod košem. Vso tekmo bomo morali biti v stiku. V Vršcu se je to poznalo kot ključen dejavnik, zakaj jim je uspelo, da so nas premagali. V napadu moramo biti takšni kot večji del sezone," poudarja Joksa.

Tudi sam se zaveda, da je prednost domačega terena dobrodošla, a ne vedno: "Vendar bo tudi na njih pritisk, kajti kot domačini imajo največja pričakovanja in hkrati pritisk javnosti. Publika v Čačku je zelo dobra, lahko pa je tudi v breme, če ji ritem ni pogodu."