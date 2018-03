Olimpija se je poigrala s Primorsko, Avstralec z zlomljenim nosom

Po zmagi Olimpije proti Primorski s 85:56

Ko je bilo po treh minutah igre vsega rokometnih 2:1, je bilo mogoče pričakovati tekmo z nizkim številom košev. A so košarkarji Petrol Olimpije, ki so v preteklem krogu nepričakovano izgubili v Domžalah, začeli zadevati z vseh strani. Domen Lorbek je v prvem polčasu dosegel tri trojke in ga končal pri 13 točkah. Eno več je dal zelo razpoloženi Jordan Morgan, izkazal pa se je spet avstralski organizator igre Mitchell McCarron.

Prav organizacija igre pa je šepala ekipi Primorske. Matic Rebec je preveč pogledoval proti košu in pozabil na razigravanje soigralcev, razpoložen pa ni bil niti Daniel Vujasinović. Gostje so veliko poizkušali za tri točke in jezili trenerja Jurico Golemca, ki je bil nemočen in ni našel prave peterke, ki bi zaustavila nalet Olimpije.

"Letos je malce preveč poškodb"

Zoran Martić je pohvalil energijo svojih košarkarjev. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ljubljančani so ključni del naredili ob prehodu iz prve v drugo četrtino, ko so zrežirali delni izid 19:0, ob polčasu pa vodili s 54:29. Prednost, ki je ob normalnem razvoju dogodkov ne bi smeli zapraviti. In je niso.

Čeprav so se domači v Stožicah veselili visoke zmage, pa je imela tekma za Olimpijo črn madež. Poškodoval se je McCarron, potem ko je dobil udarec od Nebojše Joksimovića. Rezultat tega je bil zlomljen nos, kar pomeni, da ga lahko na igrišču pričakujemo z masko.

"Od prve do zadnje minute smo imeli dobro energijo. Malce grenkega priokusa imamo, ker je spet prišla ne prav nedolžna poškodba na zunanjih položajih. Malce preveč jih je že letos. Njegova odsotnost se je nekoliko poznala," so bile besede trenerja Olimpije Zorana Martića.

"Fantom zamerim, da niso bili osredotočeni"

Jurica Golemac je pogrešal osredotočenost. Foto: Žiga Zupan/Sportida Primorska je v Ljubljano pripotovala kot pokalni prvak, košarkarji pa so v mislih že imeli tudi sklepni turnir druge ABA lige. Sredi glavnega mesta so dobili pravo košarkarsko lekcijo in opozorilo, kako se torkovega polfinalnega obračuna v boju za prvo ligo ABA proti Vršcu ne smejo lotiti. Že jutri odpotujejo v Čačak, kjer bo sklepni turnir, na katerem bosta v drugem polfinalu igrala gostitelj Borac in Krka.

"Nisem pričakoval, da bomo brez energije in fokusa. Tako ne moreš igrati z Olimpijo, ki je bila po porazu s Heliosom zelo motivirana. To lahko zamerim fantom, namreč, da niso bili osredotočeni. V mislih so že imeli Vršac, ker sem jih slišal, da so se pogovarjali o polfinalu druge lige ABA. Lahko jih razumem, vendar se v Čačku takšne stvari ne bodo smele zgoditi," je pošteno poudaril Golemac.