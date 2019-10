Drugače preprosto ni moglo biti

Evropska pot Cedevite Olimpije je v skladu s prejšnjimi sezoni, ko so se porazi kar lepili na ljubljansko moštvo. Pomanjkanje želje, slaba igra v obrambi, individualni pristop v napadu so bili med razlogi, zakaj Ljubljančani tudi v četrtem poskusu niso prišli do zmage v Eurocupu.

Košarkarji Cedevite Olimpije so v sredo proti Nanterru (87:93) v prvi četrtini prejeli 28, v prvem polčasu pa kar 50 točk. Pred domače navijače, ki jih sicer ni bilo veliko, so prišli brez prave želje po borbeni igri.

Prav to so pred začetkom sezone pri Olimpiji obljubljali. Boj za vsako žogo. Vendar je za takšen način igre potrebno, da so vsi košarkarji odločeni, da se bodo metali za žogo. In vidi se, da nekaj v ekipi manjka. Tudi v napadu je zgodba zato podobna. Igralci se zatekajo k individualnim akcijam, kar je prav tako eden od razlogov, zakaj v končnicah padejo in se porazi v Evropi vrstijo drug za drugim.

Ni prave samozavesti za to raven

"To se dogaja, ker je ekipa nova. Igralcem rečemo, da morajo imeti višji prag tolerance, če kdo stori napako. Nas že manjše stvari iztirijo," je poudaril trener Slaven Rimac, ki ni mogel razumeti, zakaj so košarkarji vstopili v dvoboj s Francozi brez prave energije, čeprav jim je strokovno vodstvo dalo navodila.

Košarkarji Cedevite Olimpije so bili na vseh štirih evropskih tekmah v igri za zmago, a niso znali zabiti zadnjega žeblja v krsto tekmeca. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Fante smo opozorili, da moramo biti osredotočeni od prve minute, ker je pred nami tekma, ki bi nam lahko prinesla veliko koristi. Tekmecu prav tako ni šlo najbolje na začetku tekmovanja. Izgubil je doma, povrhu vsega je bil najboljši košarkar za obračun z nami poškodovan. In tega nismo znali izkoristiti. Nimamo prave samozavesti za to raven. Igralci morajo spoznati. Nisem dober trener, če izgubimo. In oni niso dobri igralci, če izgubijo. Vsi imamo isti cilj. Preprosto moramo igrati na boljši ravni," pravi Rimac.

Na vprašanje, ali je bila storjena napaka pri kadrovanju, je Rimac odgovoril: "Ne bi rekel, da ni značaja. Nihče še ni splaval, da bi dali njemu žogo in bi rešil tekmo. V preveliki želji naredimo napake. Imamo košarkarje, ki lahko igrajo obrambo. Kakovost je. Razlog je premalo želje. Koncentracija je bila slaba. Ko daš navodilo, da gre nekdo v desno in gre potem v resnici tja petkrat, je pomanjkanje koncentracije. Najmanj, kar lahko narediš, je, da mu zapreš pot v desno stran. Prejeli smo 93 točk, kar je preveč. Glava boli, a moramo gledati naprej."

Nekatere stvari trenerju niso znane

Prav tako je jasno, da košarkarji, ki so v ekipi, v preteklosti niso bili nosilci v svojih ekipah. Zdaj so se znašli v tej vlogi in zato se pojavljajo napake, saj se čutijo dolžne vleči voz. Za tovrstno rast je potreben čas, vendar gre sezona neusmiljeno naprej. Naslednji teden bodo po gostovanju pri Joventutu Klemna Prepeliča in Alena Omića že na polovici evropske sezone - bera je 0/4.

Naslednji teden bodo gostovali v Joventutu pri Klemnu Prepeliču in Alenu Omiću. Bo v Španiji kaj drugače? Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljančanom gre bolje v ligi ABA, kjer so po treh krogih še neporaženi. Že ta konec tedna pa jih čaka evropski obračun tudi na jadranski magistrali, saj v soboto Stožice prihaja Partizan. "V ligi ABA smo opravili nekaj posla. Iskreno, razočaran sem, ker smo bili takšni v Eurocupu. V življenju nisem pesimist. Nekatere stvari mi niso znane. Ni stvar taktike ali koliko minut nekdo igra. Preprosto je nedopustno, da ti tekmec da v prvem polčasu 50 točk. To, kar se je zgodilo v prvi četrtini, se ne sme dogajati. Na vseh tekmah v Eurocupu smo imeli možnost, da bi zmagali. Čeprav po štirih krogih še nimamo zmage, se tekmovanje še ni končalo. Optimist sem. Nekatere stvari delamo slabo in imamo težave," je še dejal Rimac.