Dolenjsko slavje: Krka se vrača med elito

Druga liga ABA, zaključni turnir

Košarkarji Krke so prvaki druge lige ABA. V finalu zaključnega turnirja v Čačku so bili v slovenskem obračunu boljši (87:73) od favorizirane Sixt Primorske. Novomeščani bodo v prihodnji sezoni za nagrado nastopali v ''pravi'' ligi ABA, kjer je v tej sezoni od Slovencev nastopala le Petrol Olimpija.

V izjemni prvi četrtini, kjer moštvi praktično nista igrali obrambe, smo videli kar 60 točk. Dve več so dosegli Dolenjci, pri katerih sta po šest točk dosegla Žiga Dimec in Paolo Marinelli.

Krkaši so dobro nadaljevali tudi v drugi četrtini in ves čas vodili. Vse skupaj je favorite s Primorske spravljalo ob živce, zavrelo pa je tri minute pred iztekom prvega polčasa, ko je po sodniški napaki živce izgubil trener Primorske Jurica Golemac. Ta je stopil v igrišče in sodnikom povedal nekaj krepkih, ti pa so ga poslali na tribuno.

Trojka iz Novega mesta Domna Bratoža:

Čeprav so imeli Novomeščani so na odmor odšli le z dvema točkama prednosti, na plin pa so Krkaši stopili v drugem in v drugih 20 minutah tekme povsem zasenčili tekmeca. Skupaj so zadeli kar 11 trojk in Primorski niso dovolili, da jih resneje ogrozijo.

Pri zmagovalcih je blestel Domen Bratož, ki je bil z 18 točkami najboljši strelec tekme, Paolo Marinelli in Marko Jošilo sta jih dosegla 16, pri Primorcih je bil s 14 točkami najučinkovitejši Tadej Ferme. Nagrado za najboljšega igralca zaključnega turnirja v Čačku je bil Jošilo.

Krka se je pridružila Olimpiji

Krka bo za nagrado v prihodnji sezoni igrala v ligi ABA, v kateri je edini slovenski predstavnik Petrol Olimpija. V prvi ligi Aba lahko sodeluje največ pet ekip iz iste države, tako bodo v sezoni 2018/19 igrali Budućnost Voli, Cedevita, Cibona, Crvena zvezda, FMP, Igokea, Mega Bemax, Mornar, Partizan NIS, Petrol Olimpija, Zadar in Krka.