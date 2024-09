Izkušeni Španec okrepil novomeško Krko

Marc Garcia Antonell Foto: MKS Dabrowa Gornicza "Okrepil nas je Marc, ki velja za izvrstnega strelca z razdalje, ugaja mu hitra in napadalna košarka. Veseli smo, ker bo kariero nadaljeval pri nas," je ob podpisu pogodbe z novincem povedal direktor Jure Balažić. Marc Garcia Antonell je svojo košarkarsko pot začel v Manresi, njegov talent so hitro opazili pri Barceloni, katere član je bil med letoma 2012 in 2018. Vmes je bil posojen v Manreso in Real Betis. Z Barcelono je osvojil špansko državno prvenstvo (2014) in pokal (2018). V nadaljevanju je bil še član španskih klubov San Pablo Burgos, Rio Breogan in Fuenlabrada, zato ima precej izkušenj z igranjem na visoki ravni. V minuli sezoni je igral na Poljskem za ekipo MKS Dabrowa Gornicza. S 17,7 točke na tekmo je bil prvi strelec ekipe v močnem poljskem državnem prvenstvu, kjer je trojke zadeval z zavidljivo skoraj 41-odsotno natančnostjo.

V podpis za novomeški klub ga je prepričal novi organizator igre Krke Tayler Persons. "Veliko sem se pogovarjal s Taylerjem, s katerim sva bila v lanski sezoni soigralca na Poljskem. O Košarkarskem klubu Krka, trenerskem štabu in ekipi mi je povedal mnogo dobrega. Zato je bila končna odločitev lahka. Rad igram košarko in vem, da je liga ABA zelo tekmovalna liga z odličnimi ekipami, zato se veselim tekem. Tudi slovenska liga ima dobre ekipe, zato sem zelo vesel in motiviran, ker sem postal član Krke, ki ima bogato zgodovino. Komaj čakam tekme pred domačimi navijači,“ je svoje prve vtise strnil Garcia Antonell, ki je rojen leta 1996, visok pa je 198 centimetrov.

Krka novo tekmovalno sezono začenja v torek 17. septembra, ko bo v Laškem igrala superpokalno tekmo s Cedevito olimpijo.

Dres LTH Castingsa bo oblekel tudi Aljaž Križan

Škofjeloški košarkarski prvoligaš LTH Castings je še dodatno okrepil svoje vrste pred začetkom nove sezone v domači ligi OTP Banka. Najnovejša pridobitev Škofjeločanov je 21-letni Aljaž Križan, ki je nazadnje igral za novomeške Trote v drugi ligi.

Aljaž Križan (190 cm, 2003) je še eden v vrsti mladih slovenskih košarkarjev, na katere bo v prihajajoči sezoni lahko računal trener Dejan Prokić. 21-letni branilec je nazadnje igral za novomeške Trote. V 2. SKL je v dresu novomeškega moštva v povprečju na tekmo na parketu prebil 18 minut, v tem času pa dosegal po 10,7 točke, 2 skoka in 1,5 podaje.

"Zelo sem vesel, da sem postal član KK Škofje Loke, saj je zame velik korak v pravo smer. Komaj čakam na novo sezono, v kateri verjamem, da si bom nabral veliko izkušenj in ekipi pomagal po svojih najboljših močeh," je ob prestopu k LTH Castingsu povedal Križan.

Križan se je Trotom pridružil v sezoni 2022/23. V mlajših kategorijah je nastopal za Union Olimpijo, Ljubljano (bivši Pingvini), v članski kategoriji pa še za Pivko. Na branilskem položaju se je v klubu pridružil Blažu Mesičku, Orhanu Špagu in Tilnu Jugovicu