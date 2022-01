Dragića zmotila neiskrenost, zdaj se veseli ljubljanskega izziva

"Cedevita Olimpija ima res že sestavljeno ekipo, a verjamem, da lahko veliko prispevam. Vsi me poznate, kakšen sem. Boril se bom, poskušal bom pomagati ekipi, kolikor se da. Skušal se bom čim hitreje vklopiti. Da bomo nizali zmage in se uvrstili med najboljše štiri v ligi ABA in med osem v EuroCupu," je Zoran Dragić v svojem slogu poln optimizma povedal ob uradni predstavitvi, na delu v dresu Cedevite Olimpije pa ga lahko pričakujemo že v sredo v EuroCupu, ko v Ljubljano prihaja španska Gran Canaria.

Pri Cedeviti Olimpiji so v tej sezoni naredili kar nekaj kadrovskih menjav, potem ko niso bili zadovoljni z nakupi košarkarjev. Kot prvi je kot zamenjava na mesto organizatorja igre prišel Yogi Ferrell, nato center Alen Omić, zdaj še Zoran Dragić.

Za razliko od preteklih let nismo bili vajeni, da bi v ljubljanskem taboru ob morebitnem slabšem štartu ali nepravih nakupih sredi tekmovalnega obdobja naredili nekaj kadrovskih rošad. V prvi vrsti so košarkarji le odhajali, novi obrazi niso prihajali. Videti je, da imajo pri Cedeviti Olimpiji čvrsto finančno strukturo, zato so lahko v svoje vrste privabili tudi košarkarja tipa Omić ali Dragić. Vendarle so bili tovrstni košarkarji v preteklosti le pobožna želja.

Menjave igralcev pri Cedeviti Olimpiji med to sezono Prišli: Yogi Ferrell, Alen Omić, Zoran Dragić Odšli: Luka Rupnik, Žiga Dimec, Jackie Carmichael, Marcus Keene

Z mlajšim od bratov Dragić so zmaji pretekli teden podpisali pogodbo do konca sezone. Sicer bi se širši javnosti predstavil že prejšnji teden, a so morali Ljubljančani zaradi okužb s koronavirusom v karanteno. Po desetih letih se tako vrača v slovenski prostor, potem ko mu je bila Krka odskočna deska za tujino: "Vesel sem, da sem končno del Cedevite Olimpije. Imamo zelo dobro ekipo. Upam, da lahko letos naredimo marsikaj. Pogodbo smo podpisali do konca sezone, a se vidim, da bi lahko ostal v Ljubljani še nekaj let. Če se bomo dogovorili. Po koncu sezone bomo videli."

Olimpija bila že večkrat možnost

Zdaj bomo lahko govorili, da sta oba brata Dragić zaigrala za največji slovenski košarkarski klub. Mlajši je bil v preteklosti sicer že v stiku z vodilnimi, vendar ni prišlo do skupnega jezika. Spomni se, da je bil pred odhodom v novomeški klub že pogovor o morebitni njegovi selitvi iz Slovana k mestnemu tekmecu: "Vsekakor je bila želja, ko sem bil mlad in v Tivoliju gledal tekme. Tudi ko je brat Goran igral z Markom Milićem za Olimpijo. Imel sem ponudbo, ko je bil Jure Zdovc trener, ampak sem se odločil, da grem v Krko. Takrat je bila bolj smiselna odločitev, ker sem bil mlad igralec in v Evroligi verjetno ne bi dobival priložnosti. Kariera je nato šla, kakor je šla."

Foto: Guliver Image

Nedolgo nazaj je bilo videti, da se mu odpirajo nova obzorja, ko je okrepil vrste Žalgirisa, kjer je trener prav Zdovc. A se pri slovenskemu strokovnjaku ni naigral. Željan je bil igre, a dobival drobtinice. Ni mu preostalo drugega kot prekinitev pogodbe. Ker ni bilo več možnosti, da bi se preselili v katerega od preostalih evroligašev, se je idealna rešitev našla v domovini pri Cedeviti Olimpiji.

"Dojel sem, da mi ne zaupa. Ne morem igrati za trenerja, ki mi ne zaupa."

"Ne bom šel v podrobnosti, a je bilo tako, da ne vem, kaj so sploh želeli od mene. Začel sem sicer normalno, bil v vzponu, nato pa nisem bil v sistemu. Težava je bila, ker ni bilo iskrenosti. Če nekdo podpiše s teboj, verjetno želi, da igraš. Ne vem, zakaj me ni dal v ekipo. Dojel sem, da mi ne zaupa. Ne morem igrati za trenerja, ki mi ne zaupa. Ko sem to videl, sem se odzval. Nisem želel biti le številka," o litovski zgodbi pravi Zoki, ki verjame, da bo svoj prostor pod soncem našel v Stožicah: "Olimpija ima res že sestavljeno ekipo, a verjamem, da lahko veliko prispevam. Vsi me poznate, kakšen sem. Boril se bom, poskušal bom pomagati ekipi, kolikor se da. Skušal se bom čim hitreje vklopiti. Da bomo nizali zmage in se uvrstili med najboljše štiri v ligi ABA in med osem v EuroCupu."

Jure Zdovc mu pri Žalgirisu ni namenil priložnosti, kot je upal. Foto: Guliverimage

Kar zadeva vključevanje v ekipo, ne bo imel težav, saj veliko obrazov že pozna. Najpomembnejše bo, da se bo navadil na sistem trenerja Jurice Golemca. Verjetno si lahko minute obeta že na sredini tekmi EuroCupa proti Gran Canarii, ki je za Cedevito Olimpijo zelo pomembna. V boju za drugi del tega tekmovanja bi bilo idealno, da bi španski predstavnik še drugič v tej sezoni padel. In zagotovo lahko pričakujemo, da bodo dodatno nabrušeni "Španci" v vrstah ljubljanske ekipe. Vendarle so Jaka Blažič, Omić in Dragić v svoji karieri že igrali v španskem prvenstvu in se zoperstavili moštvu s Kanarskih otokov.

Pred začetkom devetega kroga je Cedevita Olimpija s tremi zmagami in petimi porazi na sedmem mestu v skupini z desetimi predstavniki, Gran Canaria pa na drugem (šest zmag, dva poraza) – v drugi del tekmovanja se bo uvrstilo najboljših osem ekip iz obeh skupin, v katerih je po deset klubov.