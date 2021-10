Dragić drugič zapored praznih rok

V noči na nedeljo so bile v ligi NBA na sporedu le tri tekme. Med drugim so bili na delu košarkarji Toronto Raptors z Goranom Dragićem, ki so po napeti končnici s 111:113 klonili proti Boston Celtics, slovenski košarkar pa je ob tem dosegel šest točk. Toronto je na treh tekmah dvakrat izgubil in enkrat zmagal.

Košarkarji Toronto Raptors so po porazu na gostovanju pri Philadelphii klonili še proti Boston Celtics. Gostitelji so v TD Centru izjemno odprli tekmo, prvo četrtino so dobili z 31:16. Toronto, pri katerem je Goran Dragić tekmo začel v prvi postavi, se je nato do polčasa vrnil v igro, drugih dvanajst minut so Raptors dobili s 43:26, kar je pomenilo, da so prvi polčas dobili z 59:57.

Obračun je bil odločen v zadnjih sekundah igralnega časa. Dobrih 44 sekund pred koncem je košarkar Toronta Sam Dekker zadel trojko za izenačenje na 109:109, nato je na drugi strani dva prosta meta zadel Jabari Parker, a je na drugi strani 19 sekund do konca izid poravnal Stanley Johnson. Ta je nato po minuti odmora na drugi strani storil prekršek na Juanchom Hernangómezom, ki je zadel dva prosta meta in odločil srečanje. Toronto je imel še čas za napad za izenačenje ali zmago, a je najprej trojko zgrešil Dalano Banton, nato pa je odbito žogo nespretno proti košu usmeril še Isaac Bonga.

Prvi igralec srečanja je bil z 20 točkami, devetimi skoki in sedmimi asistencami Jayson Tatum, 26 jih je pri Bostonu dodal Al Horford. Pri Torontu je bil z 22 točkami najučinkovitejši Fred VanVleet, 17 jih je dosegel OG Anunoboy. Dragić je v dobrih 14 minutah dosegel šest točk, šepal je predvsem njegov met za dve točki, saj je bil v šestih poskusih natančen le enkrat.

Toronto bo do konca pripravljalnega obdobja odigral še dve tekmi. V noči na torek bo gostil Houston Rockets, zadnjo tekmo pred začetkom sezone pa bodo Raptors odigrali v Washingtonu v noči na sredo.