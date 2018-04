Olimpija vlada v Ljubljani, v Šentjurju neverjeten zmagoviti koš #video

DP, liga za prvaka, 8. krog

Osmi krog košarkarske lige za prvaka se je končal z ljubljanskim derbijem. Olimpija je visoko premagala Ilirijo. V osrednjem obračunu kroga je Sixt Primorska vrnila Krki za poraz v finalu druge lige ABA. Vroče je bilo v Šentjurju, kjer so domači naredili preobrat in dosegli zmagoviti koš s svoje polovice igrišča.

V edini nedeljski tekmi sta se v Tivoliju med seboj pomerila Ilirija in Petrol Olimpija. Po prvem polčasu so tokratni gostitelji še vodili (43:42), potem ko so bili izjemno natančni pri metih za tri točke. V drugem delu je Olimpija unovčila kakovost in prepričljivo premagala mestnega tekmeca. Drugi polčas se je končal s 47:23 v korist zeleno-belih za končnih 89:66. Zelo razpoložen je bil Gregor Hrovat, ki je bil blizu trojnemu dvojčku. Dva skoka in asistenci sta mu zmanjkali, sicer pa je dosegel 19 točk, osem skokov in osem asistenc.

Košarkarji Primorske so preskočili Krko. Foto: ABA/Ivica Veselinov Krka je v finalu 2. lige ABA ugnala Primorsko, zdaj pa vodi tudi v slovenskem prvenstvu. Koprčani poraza seveda niso pozabili, prvo priložnost za delno oddolžitev za poraz v Čačku pa so izkoristili v soboto, ko so Novomeščane premagali v državnem prvenstvu in jih tudi ujeli na prvenstveni lestvici. V Šenčurju je gostovala Rogaška in zmagala, Helios pa je po porazu v v Šentjurju izgubil mesto, ki še vodi v finale.

Helios Suns so bili na gostovanju pri Šentjurju na dobri poti, da pridejo do nove zmage, a so v zaključku zapravili lepo prednost. Jure Močnik je za nameček dve sekundi pred koncem zgrešil še oba prosta meta, domači pa so nato prek Marka Popadića prišli do velike zmage. S svoje strani igrišča je namreč zadel z zvokom sirene (spodaj si oglejte video) in postavil končni rezultat 75:74.

Še enkrat in še enkrat si oglejmo zmagoviti met izza sredinske črte, ki ga je sinoči po pretkani podaji Miloša Pešića izvedel Marko Popadić :) pic.twitter.com/LcvZaNVvf2 — KK Šentjur (@KK_Sentjur) April 15, 2018

Huda poškodba Luke Gruma

Hopsi tudi po obračunu sedmega kroga košarkarske lige Nova KBM za obstanek ostajajo neporaženi. V Sežani so bili Polzeljani s 83:72 boljši od Mesarije Prunk, ki je bila petič v tej sezoni neuspešna in je na četrtem mestu lige za obstanek. Tekmo je zaznamovala huda poškodba Luke Gruma, ki je utrpel zlom golenice.

DP, liga za prvaka, 8. krog: Sobota Sixt Primorska : Krka 76:73

Čakarun 19 , Mulalić 14, Hodžić in Ferme po 10; Dimec 12, Đapa in Marinelli po 11 Šentjur : Helios Suns 75:74

Allen in Pešič po 18, Popadić 14; Pelko 23, Đumić 18, Šaškov 16 Šenčur Ggd : Rogaška 75:82

Rebec 24, Murić 21, Pavić 16; Batur 20, Šantelj in Fon po 14, Drobnjak 12 Nedelja Ilirija : Petrol Olimpija 66:89

Modrić 15, Šiško in Vončina 10; Hrovat 19, 8 sk. in asis., Oliver 17

Lestvica: 1. Krka 8 tekem - 14 točk 2. Sixt Primorska 8 - 14 3. Petrol Olimpija 8 - 14 4. Rogaška 8 - 12 5. Helios Suns 8 - 11 6. Šenčur Ggd 8 - 11 7. Šentjur 8 - 10 8. Ilirija 8 - 10