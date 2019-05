Primorci po drami le še zmago oddaljeni od zgodovinskega naslova

Košarkarji Sixt Primorske so le še zmago oddaljeni od naslova državnega prvaka. V drugi tekmi finala lige Nova KBM so v Stožicah premagali Petrol Olimpijo s 76:75 (22:18, 41:32, 58:55) in v seriji na tri zmage povedli z 2:0.

Sixt Primorska je imela danes še en "zmenek" z zgodovino, saj je prvič v triletni zgodovini kluba zmagala v Stožicah. Petrol Olimpijo je v Tivoliju že večkrat premagala, v Stožicah pa je do danes izgubila vsa štiri medsebojna srečanja.

Primorci so trikrat na tekmi pobegnili na dvomestno prednost, a so se Ljubljančani vedno znova vrnili v igro. 3,4 sekunde pred koncem je sodnik pri vodstvu Primorcev s 76:74 dosodil osebno napako nad Rokom Badžimom, ta je prvi prosti met zadel, nato pa je zaradi praske in okrvavljenega komolca kljub protestom moral iz igre. Zamenjal ga je Dražen Bubnić, ki je drugi prosti met zgrešil, do žoge pa so prišli Primorci in tekma je bila odločena.

Badžim je v solzah pričakal konec tekme. Dosegel je 25 točk (met 7:15) in bil večji del tekme odločilen dejavnik, da je Petrol Olimpija držala ravnotežje. Trinajst jih je za domače dosegel Aleksandar Lazić, enajst Domen Lorbek in deset Marvin Jones. Pri zmagovalcih je bil prvi strelec Marko Jagodić Kuridža s 17 točkami (10 skokov), po trinajst pa sta jih prispevala Ivan Marinković in Alen Hodžić.

Primorci lovijo prvi naslov državnih prvakov

V dosedanjih 27 sezonah je Olimpija 24-krat igrala v finalu, Sixt Primorska še nikoli. Ljubljančani imajo 17 naslovov. Finale je bil največkrat odločen v štirih tekmah - 10-krat, devetkrat je bil prvak znan že po treh tekmah, nazadnje pred desetimi leti, pet tekem pa je bilo potrebnih v osmih primerih.

Tretja tekma bo na sporedu 24. maja v Bonifiki, morebitni četrta in peta pa sta predvideni za 26. in 28. maj.

Državno prvenstvo, finale:

*Ekipi igrata na tri zmage.

