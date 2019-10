Dončiću se je zdelo nenavadno #video

V ZDA so navijači Dallas Mavericks dočakali prvi preizkus Luka Dončića in Kristapsa Porzingisa. Predvsem jih je zanimalo, kako se bo po daljši odsotnosti odzval latvijski zvezdnik. "Zadovoljen sem, kako je igral Porzingis. Dobro se je premikal," je o Latvijcu dejal trener Rick Carlisle.

Detroit Pistons so s 124:117 premagali Dallas Mavericks in jim zadali drugi poraz v pripravljalnem obdobju. Na tej tekmi sta zaigrala tudi prva zvezdnika Luka Dončić in Kristaps Porzingis, a njuna prisotnost še ni obrodila sadov.

Za Latvijca je bila to prva tekma po 6. februarju 2018. Leto in pol si je vzel časa za rehabilitacijo po rekonstrukciji kolenskih križnih vezi. Trener Rick Carlisle mu je namenil 19 minut, v tem času pa se je izkazal z 18 točkami in sedmimi skoki.

Latvijec po skoraj letu in pol, Dončiću po šestih mesecih

"Lep čas sem bil odsoten s košarkarskih igrišč. Dobro sem se počutil. Povsem normalno se mi je zdelo. Sicer sem zgrešil veliko odprtih metov, vendar sem vesel, da sem lahko spet na parketu in igram," je povedal Latvijec, ki je iz igre metal 7/18.

Vrhunci igre Luke Dončića proti Detroitu

Identičen met je imel tudi Dončić, a je zadel tri proste mete več za skupnih 21 točk. Tudi njegov met ni bil pretirano hvalevreden (iz igre 7/18, od tega trojke 2/8, prosti meti 5/10), a je bila to šele prva tekma po daljšem tekmovalnem postu. Zbral je še osem skokov in pet asistenc.

"Nekoliko nenavadno je bilo, ker nisem igral šest, sedem mesecev. Zato je bil drugačen občutek priti nazaj v tekmovalni pogon. Vendar je bila to tekma v predsezoni. Prvič smo zaigrali skupaj in mislim, da smo se dobro odrezali," je kljub porazu dejal Dončić.

Carlisle zadovoljen z Latvijcem

V zadnji četrtini je trener Dallasa nekoliko eksperimentiral. Ko je bil Porzingis v igri, je imelo njegovo moštvo prednost 16 točk. "Zadovoljen sem, kako je Porzingis igral. Dobro se je premikal. Vidi se, da je po vrnitvi navdušen. Dobro je začel, zadel tri od štirih metov," je Latvijca ocenil Carlisle.

Foto: Reuters

Do začetka sezone bodo košarkarji Dallasa odigrali še tri pripravljalne tekme. Naslednji dve bosta doma proti Milwaukee Bucks (12. oktober) in Oklahomi (15. oktober), 18. oktobra pa bo sledil še dvoboj z Los Angeles Clippers.

Dončić in soigralci bodo v sezono vstopili 24. oktobra. Prvi tekmec bodo Washington Wizzards. In kakšna je želja slovenskega košarkarja za prihajajoče tekmovalno obdobje? "Ekipa se že veseli sezone. Imamo košarkarje, s katerimi lahko pridemo do končnice. To je moj cilj za prihajajočo sezono," je odgovoril Luka.