Luka Dončič zablestel že na prvi pripravljalni tekmi #video

Foto: Reuters In smo vendarle dočakali, da je na na parket stopil tudi trenutno naš najboljši košarkar Luka Dončić. Slovenski košarkar se je izkazal že na prvi tekmi, ko je bil tudi najbolj uspešen košarkar Dallasa. Dvajsetletni Ljubljančan, ki igra drugo sezono v ligi NBA, je proti Detroit Pistons dosegel 21 točk. Na koncu so Dončić in soigralci izgubili z izidom 117:124. To jebil za Dallas drugi zaporedni poraz.

Luka je imel met iz igre 7-18, met za tri točke je metal 2-8, pri prostih metih pa je bil 50-odstoten. Zadel je deset od petih prostih metov. V svojo statistiko je vpisal še 8 skokov, 5 asistenc in 3 ukradene žoge. Trener pa mu je na tej tekmi namenil 28 minut.

Nenavaden občutek za Luko

"Bilo je malce čudno, saj nisem igral šest ali sedem mesecev in se je nekoliko čudno vrniti nazaj v igro. Vseeno gre za pripravljano obdobje," je povedal Dončić, ki je nekaj besed spregovoril tudi o svojemu novemu soigralcu Porzingsu. "To je bila najina prva tekma in mislim, da se je dobro odrezal."

Kristapa Porzingis je dosegel 18 točk. Foto: Reuters

Veliko zanimanja za 24-letnega Latvijca

Veliko zanimanja na tekmi med Detroit Pistons in Dallas Mavericks je bilo tudi že omenjenega Kristapsa Porzingisa, ki je bil že lani glavna okrepitev Teličkov. Porzingis je šele po 20 mesecih zaigral na tekmi. Nazadnje je tekmo odigral lani februarja, ko se je še v dresu New Yor Knicks hudo poškodoval. Tokrat je igral 19 minut in za svojo ekipo prispeval 18 točk in sedem skokov.

"Kar nekaj časa je minilo, da sem se vrnil na parket in dobro sem se počutil. Zgrešil sem veliko odprtih metov, ampak sem vseeno vesel, da sem bil spet na parketu," je po tekmi dejal 24-letni latvijski košarkar.

Jasno je, da pri Dallasu v tej sezoni najbolj računajo na našega košarkarskega asa in na Porzingisa. Omenjena sta na tekmi dosegla prvih dvanajst točk in bila tudi prva dva najbolj uspešna košarkarja pri Dallasu.

Miami zmagal brez Dragića

Košarkarji Miami Heat so igrali proti CharlotteHornets in slavili z izidom 94:108. Goran Dragić tokrat ni igral. Ljubljančan pa naj bi imel težave z desnim kolenom. Pri Miamiju je bil z 19 točkami najboljši košarkar Dion Waiters.