Dončić s posebno željo

Luka Dončić bo pri 19 letih debitiral v NBA, vse pa se zanj odvija s svetlobno hitrostjo. "Spomnim se, da sem dva dneva pred izborom osvojil naslov španskega prvaka, nato sem takoj odhitel v New York. Vse je kar zletelo mimo mene," se je za NBA TV spominjal slovenski košarkar.

Dončić je v prejšnji sezoni z Real Madridom osvojil skoraj vse, kar se je dalo osvojiti. Foto: Reuters Devetnajstletni košarkar se je s selitvijo čez lužo dobro spopadel. "Za zdaj je odlično. V Dallasu sem tri tedne, pred tem sem bil v Santa Barbari. Opravil sem nekaj dobrih treningov, spoznal sem tudi nove soigralce, trenerje in strokovni štab. NBA je na povsem drugačni in višji ravni. Zame je vse novo, tu nastopajo sami superzvezdniki, zato je težko igrati oziroma se je treba prilagoditi novemu ritmu," je o selitvi povedal novi košarkar Dallasa.

Nowitzki mentor in prijatelj

Veliko oporo ima Dončić pred začetkom sezone tudi v Dirku Nowitzkemu, ki je v tem času postal Dončićev mentor in prijatelj. "Dirk je neverjeten. Vse, kar je dosegel v NBA, je vrhunsko, zdaj bo odigral že svojo 21. sezono v ZDA. Ko je bil Dirk izbran na naboru, se sploh še nisem rodil, to je noro. V čast mi je, da sem v isti ekipi kot on. Vsi vemo, kaj je napravil za košarko," s pohvalami na račun Nemca ni skoparil Dončić.

James Dončićev vzornik

Dončića zaradi načina igre in obvladovanja žoge mnogi ameriški strokovnjaki primerjajo s Stevom Nashom v mladih letih, kar si Dončić šteje v čast. "To je neverjetno. Nash je dvakratni MVP lige NBA, član dvorane slavnih, nastopal je na tekmah vseh zvezd," je o nekdanjem vrhunskem košarkarju povedal Dončić, a dodal: "Moj idol je Lebron James, on je moj vzornik in najbolj se veselim igranja proti njemu," je z navdušenostjo pripovedoval nosilec zlate medalje z evropskega prvenstva.

Nekdanji igralec Real Madrida bo v novi sezoni tako kot v slovenski reprezentanci nosil številko 77. "Številko 77 sem si izbral, ker je bila sedmica že zasedena. Upam, da bom zaradi tega dvakrat boljši," se je pošalil Dončić. Tako Dončić kot njegov trener Rick Carlisle sta prepričana, da lahko novopečeni košarkar Mavsov napreduje še na vseh področjih košarkarske igre.

Ekipa je vedno na prvem mestu

Dončić se že veseli oktobra, ko se bo začela nova sezona lige NBA. Z Dallasom bo nastopal v zahodni konferenci, ki velja za izredno zahtevno. "Veselim se že tekem, saj je v tej konferenci ogromno odličnih košarkarjev. Zelo bo zahtevno in težko, a to mi je všeč. Z Dallasom bi se najprej rad uvrstil v končnico lige NBA. Ekipa je vedno na prvem mestu. Kot posameznik pa bi, verjetno tako kot vsak, želel postati novinec leta," je o ciljih spregovoril mladi slovenski košarkar.

Luka Dončić in Goran Dragić se bosta prvič pomerila 13. februarja. Foto: Vid Ponikvar

Poleg tega se veseli tudi obračuna z Miami Heat, ko mu bo nasproti stal Goran Dragić. "Z Goranom se poznava že iz Olimpije. Ko sem jaz nastopal za mlajše selekcije, je bil on v članski ekipi. Ves čas ga zbadam zaradi medsebojne tekme," je povedal Dončić. Slovenska košarkarja se bosta na parketu prvič srečala šele 13. februarja, ko bo Dragić z Miamijem gostoval v Dallasu.

Najprej proti Kokoškovu

Košarkarji Dallasa bodo uvodno tekmo lige NBA odigrali 17. oktobra v Phoenixu. Na prvi tekmi se bo Dončić srečal tudi z nekdanjim selektorjem slovenske izbrane vrste Igorjem Kokoškovom, ki je pred novo sezono prevzel krmilo Sunsov.