Dončić se je prijavil na nabor NBA

Luka Dončić, mladi slovenski košarkarski zvezdnik in branilec Real Madrida, se je dan pred iztekom predvidenega roka uradno prijavil na nabor severnoameriške profesionalne košarkarske lige NBA in bo po napovedih tam eden izmed prvih izborov, poroča spletna stran Sportando.basketball.

Foto: Sportida

Nabor bo 21. junija, Dončić pa je drugi Slovenec, ki se je nanj prijavil. Pred tem je to storil Blaž Mesiček.

Od Milića do Čančarja V zadnjih 21 letih je bilo na naboru lige NBA izbranih enajst slovenskih košarkarjev. Prvi leta 1997 Marko Milić, zadnji pa lani Vlatko Čančar. Med njima so se zvrstili še Rašo Nesterović, Primož Brezec, Boštjan Nachbar, Sani Bečirović, Beno Udrih, Saša Vujačić, Erazem Lorbek, Uros Slokar in Goran Dragić.

Dončić je lani s Slovenijo osvojil evropsko prvenstvo. Prvenstvo, na katerem igrajo košarkarji iz lige NBA. Skupaj z Goranom Dragićem sta popeljala Slovenijo na evropski vrh.

S svojimi mojstrovinami nadaljuje tudi v tej sezoni v dresu Reala Madrid. Evropa še ni imela tako mladega najkoristnejšega košarkarja elitne Evrolige. Luka se je lahko v rednem delu pohvalil z 22,7 točke, 4,8 skoka, 4,6 asistence in statističnem indeksom 22,7.

Memphis, Phoenix ...?

Ameriški mediji so se razpisali o na lestvici za nabor pa ga vidijo na drugem mestu, kar bi pomenilo, da ga bo izbral klub Memphis Grizzlies. Klube so na lestvici razvrstili na podlagi izkupička v rednem delu sezone lige NBA. Najslabši so bili Phoenix Suns, drugi pa Memphis. A to še ne pomeni, da bosta imeli moštvi najboljše izhodišče na naboru. Bosta pa imeli največ kroglic v bobnu na žrebu, ki bo 15. maja. Takrat se bo izvedelo, kdo bo izbiral kot prvi.

Na prvo mesto nabora so Američani postavil 216 cm visokega centra Aytona Deandreja, ki se mu sezona v NCAA ligi ni končala po željah, saj je njegova Arizona hitro izpadla. Zato pa je bilo njegovo povprečje v tej sezoni 20,1 točke, 11,6 skoka in 1,9 blokade na tekmo. Kot pravijo onstran luže, v zadnjih letih nabora ni bilo tako fizično nadarjenega košarkarja.

Zato pa se veliko govori, da je veliko možnosti, da bi tako kot Goran Dragić tudi Dončić v krstni sezoni lige NBA igral za Phoenix, ki naj bi ga prevzel nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov. Če se bo to zgodilo, bo prvi evropski trener na čelu NBA-ekipe. In kaj boljšega bi bilo za Luko, da bi imel ob sebi trenerja, ki ga zelo dobro pozna, skupaj pa sta se na EuroBasketu veselila zlate medalje. In še več manevrskega prostora bi zagotovo dobil na parketu.

Nabor lige NBA: pomembni datumi 22. april: prijava kandidatov 15. maj: žrebanje vrstnega reda 11. junij: datum, do katerega lahko igralci umaknejo svoje ime z nabora 21. junij: nabor lige NBA