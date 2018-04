Prvo slovensko ime že med naborniki lige NBA

Nabor 2018

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Blaž Mesiček se spogleduje z naborom lige NBA.

Menedžer Miško Ražnatović je potrdil, da se je 197 centimetrov visoki branilec Blaž Mesiček postavil na ogled klubom lige NBA. Rok za prijavo na nabor lige NBA se sicer izteče v soboto, košarkarji pa se lahko umaknejo do 11. junija.

Mesiček, ki bo 12. junija dopolnil 21 let, že drugo sezono igra v dresu italijanskega prvoligaša Happy Casa Brindisi, s katerim se bori za obstanek v ligi. V tej sezoni je nekdanji veliki up ljubljanske Olimpije nastopil na 26 tekmah, na parketu v povprečju prebil dobrih 23 minut in dosegel 9,7 točke.

Pričakovati je, da se bo Mesičku med "naborniki" pridružil še Luka Dončić, ki v skorajda vseh napovedih kotira med najboljšo peterico.

Od Milića do Čančarja V zadnjih 21 letih je bilo na naboru lige NBA izbranih enajst slovenskih košarkarjev. Prvi leta 1997 Marko Milić, zadnji pa lani Vlatko Čančar. Med njima so se zvrstili še Rašo Nesterović, Primož Brezec, Boštjan Nachbar, Sani Bečirović, Beno Udrih, Saša Vujačić, Erazem Lorbek, Uros Slokar in Goran Dragić.

Nabor lige NBA: pomembni datumi

22. april: prijava kandidatov

15. maj: žrebanje vrstnega reda

11. junij: datum, do katerega lahko igralci umaknejo svoje ime z nabora

21. junij: nabor lige NBA