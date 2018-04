Dončić se je ob jubileju in pred velikani lige NBA metal na glavo #video

Po debaklu na prvi tekmi četrtfinale Evrolige so se košarkarji Real Madrida v drugem obračunu proti Panathinaikosu pobrali in vzeli Grkom prednost domačega terena. Luka Dončić je zaigral na 200. tekmi za španskega velikana, njegovo igro pa so si ogledali tudi priznani ljudje iz lige NBA. Grki so se spet odlično pripravili nanj. Če ni mogel raziti svoje igre, pa je pokazal veliko mero borbenosti.

Na prvih dveh tekmah proti Panathinaikosu je Luka Dončić vrgel iz igre vsega osemkrat, kar je bistveno manj od njegovega povprečja v elitnem evropskem klubskem tekmovanju (11 metov iz igre na tekmo). Zato pa je bil večkrat na črti, ki označuje proste mete. In pri vseh 12 poizkusih je bil v dveh tekmah uspešen.

V četrtek je vseh osem točk dosegel prav iz prostih metov. In to v ključnih trenutkih, medtem ko so ga sicer košarkarji Panathinaikosa povsem zaustavili, da bi se razigral. V prvem polčasu je igral le dobrih šest minut, zato pa ga je Pablo Laso pustil na parketu nabito polne dvorane Oaka kar ves drugi polčas.

Trener Panathinaikosa Xavi Pascual je praktično iz minute v minuto menjal igralce, ki so pokrivali Dončića, da so posledično vršili pritisk nanj.

Luka Dončić na radarju priznanih mož iz NBA - na tekmi s Panathinaikosom so ga gledali: Mitch Kupchak, GM Charlotte Hornets Rob Pelinka, GM LA Lakers Trajan Langdon, assistant GM Brooklyn

Panathinaikos omejil njegov učinek

V dveh tekmah so mu omejili učinek na 9 točk, tri skoke in 3 asistence, v rednem delu pa je dosegal 16,9 točke, 4,8 skoka in 4,6 asistence. A lahko že na naslednji tekmi na domačih tleh v Madridu pričakujemo, da se bo Dončiću odprlo v vseh segmentih. Enkrat se mu bo moralo.

Zato pa je pokazal pravo mero borbenosti, potem ko se je v boju za žogo dobesedno vrgel na glavo, padel čez trenerje in k sreči ostal nepoškodovan. Vse za to, da bi Realu uspelo. Njegova velika želja namreč je, da bi z njim osvojil Evroligo, preden se poda v ligo NBA.

In prav v četrtek je odigral že jubilejno 200. tekmo za kraljevi klub. Debitiral je pri vsega 16 letih v sezoni 2014/15, nato si začel izbojevati mesto v prvi peterki, v tem tekmovalnem obdobju pa je že prvi mož Reala.

Požrtvovalnost Luke Dončića

Zaigral je na 111 tekmah v španskem prvenstvu, 76 v Evroligi, 8 v španskem pokalu, treh v superpokalu in dveh v mednarodnem pokalu.

Naslednjo tekmo bo imel v španskem prvenstvu, misli pa bo imel skupaj s soigralci že pri prihodnji sredi in petku, ko bo Real gostil Panathinaikos. Z zmagama pred domačimi navijači se lahko španski klub zagotovo vstopnico za zaključni turnir najboljše četverice.

"Najbolj pomembno, da je vsak pripravljen pomagati ekipi. In to v vsakem trenutku."

"Če bomo hoteli v sredo zmagati, bomo morali imeti enak obraz in igrati z enako intenzivnostjo kot včeraj," je dejal eden od osrednjih junakov Felipe Reyes.

Če v torek glavni trener Laso ni mogel biti zadovoljen s predstavo, pa je bila zgodba drugačna dva dni pozneje: "Od začetka naprej smo igrali solidno. Prišli smo do pomembne zmage. Že zadnjič sem povedal, da je to le ena zmaga in moramo iti tekmo za tekmo. Spoštujemo Panathinaikos. Zavedamo se, da je proti grški ekipi težko igrati. Ta teden moramo pozabiti in se osredotočiti na naslednjo sredo."

Vrhunci tekme Panathinaikos : Real Madrid 82:89

Spregovoril je tudi o posameznikih: "V ekipi imam fante z izkušnjami, te pa se pridobijo v raznoraznih bitkah. Prav tako imam v ekipi košarkarje, ki prvič igrajo v Evroligi. Pomembno je, da vsi razumejo, kako morajo igrati takšne obračune. Rudy Fernandez, Jaycee Carroll in Felipe Reyes so igrali odlično tekmo. Sicer nihče ne govori o Chassonu Randlu, ki je igral 15 pomembnih minut, ko je bil Dončić na klopi. Lažje je govoriti o igralcih, ki so imeli dobro tekmo, vendar je zame najbolj pomembno, da je vsak posameznik pripravljen pomagati ekipi. In to v vsakem trenutku.