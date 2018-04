Tivolski gost, ki bi tvegal kazen, če bi govoril o Dončiću

TRAJAN LANGDON

Trajan Langdon med sredinim obiskom Tivolija Foto: Sportida

"Nič posebnega. Prišel sem, da bi si ogledal košarkarsko tekmo," se je hudomušno namuznil Trajan Langdon, nekdanji ameriški reprezentant z bogato evropsko klubsko kilometrino, ko smo ga v kultni dvorani Tivoli po sredini tekmi lige za prvaka med Petrolom Olimpijo in Šentjurjem (96:62) pocukali za rokav. Z nasmeškom na obrazu je dal sogovorniku vendarle vedeti, da je njegov obisk Ljubljane službene narave. Po končani igralski karieri je namreč zajadral med košarkarske oglednike, sprva pri Clevelandu, nato SA Spurs, od leta 2016 pa je pomočnik športnega direktorja pri Brooklyn Nets, zadolžen predvsem za spremljanje talentov in kandidatov za nabor lige NBA.

Begić je bil njegov tekmec. V sredo ga je vnovič videl igrati. Foto: Reuters

V torek si je v Moskvi ogledal evroligaški četrtfinalni dvoboj med CSKA in Himkijem, v sredo smo ga videli v Ljubljani, v četrtek pa bo gost drugega obračuna Panathinaikosa in Reala v Atenah. A tako kot ni želel potrditi, da ga je v Sloveniji zanimal predvsem ukrajinski reprezentant z afriškimi koreninami (oče je iz Burkina Fasa) v dresu Olimpije Yusuf Sanon, ki se je že prijavil na nabor lige NBA, je bil redkobeseden ob omembi Luke Dončiča. "Ne smem vam povedati, koga opazujem. Ne smem govoriti o talentih za ligo NBA. Žal mi je. Takšna so pravila lige NBA. Če bi jih prekršil, bi se lahko znašel v težavah," je odvrnil 41-letni Američan, ki si je večji del tekme ogledal v družbi direktorja Olimpije Romana Lisca, nekaj besed pa je spregovoril še s Primožem Brezcem, sicer "skavtom" Clevelanda.

O slovenski košarki z izbranimi besedami

Dvoboj Šentjurja in Olimpije ga ni mogel pretirano navdušiti, vseeno pa je po tekmi izrazil upanje, da v Ljubljani obračajo novo stran. "Tukaj sem vedno rad igral, čeprav sem kdaj tudi izgubil. Tudi igranje pred izjemno publiko sem vselej sprejel kot izziv. Olimpija je klub s tradicijo. Lepo se je vrniti. Upam pa, da se bo na stare položaje vrnil tudi klub," je dejal nekdaj odlični branilec, ki si je v vljudnem pokroviteljskem slogu razgovoril tudi o širši sliki slovenske košarke. "V Turčiji sem si na EuroBasketu ogledal eno tekmo slovenske reprezentance pod vodstvom Igorja Kokoškova, ki je odlično opravil svoje delo. Lepo je bilo gledati Gorana Dragića, kako kot vodja in zmagovalec vodi Slovenijo. Zdaj mu gre dobro tudi pri Miamiju. Vesel sem zanj. Vem pa, da ste Slovenci nanj zelo ponosni."

Leta 2010 si je ob tedanjem "zmajčku" Mattu Walshu takole utiral pot proti obroču velike tivolske dvorane. Foto: Sportida

Evropa ni (več) spregledana

Čeprav je v svoji karieri igral tudi v ligi NBA (Cleveland), se dokazoval v dresu slovite univerze Duke, pred 20 leti a je z izbrano vrsto ZDA osvojil bron na svetovnem prvenstvu, pa je največji pečat pustil v evroligi. Deloma za Efes Pilsen in Benetton, predvsem pa za sloviti CSKA. Član moskovskega velikana je bil v družbi Matjaža Smodiša (tokrat se nista srečala) kar šest let. Dvakrat je bil evropski klubski prvak, ob tem enkrat tudi kot MVP zaključnega turnirja. Zato ni skrivnost, da še posebej spoštuje evropsko košarko. Pravi pa, da se tega vse bolj zavedajo tudi v ligi NBA. "Veliko Evropejcev igra v ligi NBA na zelo visoki ravni. Klubi se zavedajo kakovosti, zato v Evropo pošiljajo oglednike. Sem je preprosto treba priti," razmišlja Langdon in v tem duhu pričakuje tudi NBA draft: "Obeta se dober nabor. Veliko kakovostnih košarkarjev se je prijavilo. Zanimivo bo videti, kdo bo vztrajal. Za nas je to pomembno, saj bomo imeli tri izbore."