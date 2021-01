Dončić proti Dragiću še ni imel razloga za veselje

V ligi NBA bo za slovenske ljubitelje košarke v noči na soboto ob 1. uri osrednja tekma med Dallas Mavericks Luke Dončića in Miami Heat Gorana Dragića. Za razliko od preteklih obračunov bo ta minil brez slovenskih navijačev, ki so vselej z velikim veseljem odpotovali v ZDA, da bi pospremili slovenski obračun. Statistika je povsem na strani Dragičevega moštva s Floride.

Luka Dončić je vstopil v tretjo sezono lige NBA, Goran Dragić že v trinajsto. V zadnjih treh sezonah najmočnejše lige na svetu sta se njuna kluba pomerila štirikrat, prav vsakič pa so se zmage veselili košarkarji s Floride.

Sicer slovenska košarkarja nista bila vselej akterja na parketu, saj so jima poškodbe prekrižale načrte, a so bili dvoboji med Miamijem in Dallasom kljub temu nekaj posebnega. Predvsem z vidika prisotnosti slovenskih navijačev. Njun marčevski obračun leta 2019 je na Florido privabil več kot dva tisoč slovenskih navijačev, ki so bili najglasnejši v American Airlines Areni v Miamiju.

Štiri tekme in štiri zmage Miamija

Zadnjič so slovenski navijači v velikem številu odpotovali onkraj Atlantika lani februarja, ko lovke koronavirusa še niso prodrle po vsem svetu. Takrat je mlajši Dončić stisnil zobe in kljub poškodovanemu prstu na roki zaigral. Čeprav je bil deležen čestitk s strani navijačev ob 21. rojstnem dnevu, s katerim je v ZDA postal polnoleten, tudi v četrto ni dočakal veselja ob koncu tekme. Miami je namreč dobil vse obračune.

Ali se bo Goran Dragić ponoči veselil pete zmage proti Dallasu, od kar je njegov član Luka Dončić? Foto: Reuters

Če bo v noči na soboto Dallas z Dončićem na čelu prvič premagal Miami, pa tega v živo ne bodo mogli videti slovenski navijači, saj so zaradi koronavirusa dvorane za navijače še vedno zaprte.

Dončić na začetku ni tak kot v zadnji sezoni, Dragić učinkovit

A po videnem ob vstopu v tekmovalno obdobje 2020/21 ne kaže, da bi Dallas prišel do končnega uspeha, saj igra toplo hladno. Edino pravo tekmo so Mavericks odigrali proti LA Clippers, ko so imeli pravi strelski večer. To je edina zmaga v štirih tekmah, medtem ko je Dragićev Miami polovično uspešen.

Obračun slovenskih zvezdnikov je vedno v ZDA privabil slovenske ljubitelje košarke, ki pa zaradi koronavirusa januarskega obračuna ne bodo mogli spremljati neposredno v dvorani, ki so v ZDA tako ali tako zaprte za gledalce.

Če Dragić igra odlično in v dobrih dvajsetih minutah dosega 16,5 točke, 4,8 asistence in 2,8 skoka na tekmo, pa ima Dončić nekaj težav in ni na ravni zadnje sezone. Njegovo povprečje v 30 minutah igre znaša 23,8 točke, 6,3 asistence in 5,8 skoka na tekmo – v zadnji sezoni je bilo 28,8 točke, 8,8 asistence in 9,4 skoka na tekmo.

"Ne vem, kaj je narobe. Mislim, da so moje noge le nekoliko utrujene."

"Star sem 21 let in igram tretjo sezono. Veliko lahko še napredujem. Delati moram na izboljšavi meta in verjamem, da bodo žoge enkrat začele padati skozi obroč," izpostavlja Dončić, ki je zadel le dve trojki iz 21 poizkusov: "Ne vem, kaj je narobe. Mislim, da so moje noge le nekoliko utrujene. Ampak to ne sme biti izgovor."

Foto: Vid Ponikvar

Pri Miamiju imajo medtem drugačne težave, saj prvi zvezdnik moštva Jimmy Butler čuti bolečine v gležnju. Veliki prijatelj Gorana Dragića je sicer odpotoval v Dallas, ni pa še jasno, ali ga bomo videli na delu ali ne. Z gležnjem ima težave tudi Maxi Kleber pri Dallasu in ima enak status kot Butler. Zato pa je jasno, da v pogonu še vedno ne bo Kristapsa Porzingisa. Latvijec naj bi se vrnil v pogon v tem mesecu, a njegova časovnica glede vrnitve po vnovičnih težavah s kolenom še ni točno določena.