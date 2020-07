Dončić navduševal že na prvi tekmi in to proti Jamesu #video

Košarkarji Dallas Mavericks so odigrali prvo pripravljalno tekmo pred nadaljevanjem sezone, ki se je prekinila zaradi koronavirusa. V balončku v Orlandu so bili s 108:104 boljši od favoritov za naslov prvaka Los Angeles Lakers. Luka Dončić je v kratkem času, ki ga je preživel na parketu, navduševal s svojimi potezami.

Prvi strelec dvoboja med Dallas Mavericks in Los Angeles Lakers pa je bil Seth Curry s 23 točkami. V 15 minutah igre je zadel vseh šest trojk. Sploh se ni poznalo, da bi mu premor od marca, ko se je liga zaradi okužbe s covid-19 pri košarkarju Utah Jazz Rudyju Gobertu prekinila, kaj škodoval.

Pa čeprav lep čas sploh ni pogledal proti košu: "Ko se je koronavirus začel širiti, je žena zaprla vrata hiše, da ni mogel nihče notri ali ven. Približno mesec in pol do dva nisem šel sploh v dvorano. Nekajkrat sem vrgel na koš na zunanjem igrišču. Le toliko, da sem se dotaknil žoge. Zagotovo je bilo najdaljše obdobje v mojem življenju, da nisem metal na koš."

Vrhunci igre Luka Dončića

Proti osrednjim favoritom za naslov prvaka lige NBA, ki se bo nadaljevala 30. julija, je bilo več razpoloženih košarkarjev. Trenerja obeh ekip sta razporedila minutažo. Veliko priložnosti so dobili tudi rezervisti in jo izkoristili. Boban Marjanović je bil eden od teh, ki je celo preživel največ časa na igrišču. Skoraj 24 minutah je igral, v tem času pa v statistiko vpisal 23 točk in 13 skokov.

Če bi bila to prava tekma, bi verjetno spet govorili o trojnem dvojčku

V svojem elementu je bil tudi Luka Dončić. Razvadil nas je s svojo vsestranskostjo, ki jo je demonstriral tudi proti LeBronu Jamesu in druščini, ki je sicer v drugi četrtini vodila s 13 točkami prednosti, nato pa so osrednji liki kalifornijskega moštva v drugem polčasu, bolj kot ne, spremljali potek dogajanja s klopi.

Zvezdnika lige bosta osrednji gonilni sili svojih ekip v nadaljevanju sezone lige NBA. Foto: Getty Images

Luka je tekmo končal pri 14 točkah, šestih asistencah in petih skokih. Vse to mu je uspelo v slabih 17 minutah. Če bi bila to tekma, ki šteje, bi verjetno spet pisali o njegovem trojnem dvojčku, saj sicer v povprečju na parketu prebije skoraj 33 minut. Zadel je pet od šestih metov iz igre, celo eno trojko prek centra Lakers Anthonyja Davis s svojim značilnim korakom nazaj. Zagotovo pa je najbolj odmevalo njegovo zabijanje z eno roko, potem ko je preigral obrambo in se znašel sam v prodoru.

Dončić: Drugače je bilo

Osrednja zvezdnika ekipe iz Los Angelesa James in Davis sta tekmo končala pri 12 točkah - oba sta igrala 15 minut.

Za košarkarje obeh ekip je bilo okolje v Orlandu nekaj povsem novega in nanj se bodo morali navaditi. Igrali so brez gledalcev, ki jih ne bo niti v času, ko se bo sezona nadaljevala.

Z LeBronom Jamesom sta imela nekaj bitk na parketu. Foto: Getty Images

"Tekma je bila drugačna, zagotovo. Veliko pogovorov si lahko slišal, kar je drugače. A smo prišli sem igrati košarko in dati vse od sebe. Mislim, da smo napadalno igrali odlično. V naši ekipi imamo veliko orožij," je po zmagi dejal slovenski košarkar, od katerega pri Dallasu v nadaljevanju sezone veliko pričakujejo. Zlasti v končnici, v katero so se Mavericks že uvrstili.