Luka se je po dolgem času vrnil v pogon in pomagal Dallasu do 18. zmage. Foto: Reuters

Led je prebit, bi lahko rekli za Dallas Mavericks in zlasti za Luko Dončić, ki je po več kot tritedenski odsotnosti spet okusil tekmovalni ritem in pomagal ekipi do zmage proti Oklahomi. Ob vrnitvi se je videlo, da mu primanjkuje sape, a se vsi v teksaškem taboru zavedajo, da se bo iz tekme v tekmo njegovo počutje in tudi počutje preostalih, ki so prišli iz karantene, izboljševalo.

Koronavirus je dodobra posegel v ustroj lige NBA ter povzročil ogromno nevšečnosti vsem ekipam, ki so zato morale poiskati nadomestne košarkarje, saj so imele številne okužene, ki so morali v izolacijo. Nič drugače ni bilo pri Dallas Mavericks. Med tistimi, ki so morali v desetdnevno izolacijo, je bil tudi superzvezdnik Luka Dončić.

A to ni bila edina težava slovenskega košarkarja v zadnjem mesecu. Pred tem je moral "počakati na stranskem tiru" zaradi težav z levim gležnjem, ki si ga je vnovič poškodoval 10. decembra na tekmi proti Indiana Pacers.

Ves čas okužbe zelo utrujen

Ob vrnitvi v tekmovalni pogon je skoraj spisal trojnega dvojčka. Za zmago Mavericks proti Oklahoma Cityju (95 : 86) je prispeval 14 točk, deset asistenc in devet skokov, a se je videlo, da mu je primanjkovalo sape: "V pljučih me je peklo. Za mete nisem vedel, ali bodo šli notri ali ne. Pri enem sem imel izvrsten občutek, na koncu pa sem zgrešil celo obroč. A bo pravi občutek prišel z več tekmami. Težko je bilo. Nazadnje, ko sem igral 5 na 5, je bilo pred štirimi tedni. Imeli smo le individualne treninge, a je to drugače. Čuden občutek, vendar sem zares vesel, da sem se vrnil."

Zaradi okužbe z novim koronavirusom je bil nekaj časa odsoten tudi Tim Hardaway Jr., ki je nazorno opisal, kako se je počutil na igrišču: "Moja pljuča bi vam lahko bolje povedala. Tri dni sem le ležal. Nisem si želel iz postelje. V času božiča so simptomi izginili in začel sem se počutiti bolje. Potreboval bom kar nekaj časa, da bom prišel v ritem."

Dončić je izpostavil, da je imel podobne simptome: "Energijo sem imel na zelo nizki ravni. Ves čas sem bil zelo utrujen."

"Iz tekme v tekmo bo boljše"

Prav Hardaway Jr. je bil s 15 točkami najboljši strelec Dallasa, z enakim številom pa se je pohvalil tudi Marquese Chriss, ki je odlično izkoristil desetdnevno priložnost zaradi okužb z novim koronavirusom košarkarjev Mavericks. Njegovo povprečje na šestih tekmah je 6,6 točke in 5,2 skoka. Ni malo takšnih, ki mislijo, da bi mu lahko vodstvo kluba ponudilo podaljšanje sodelovanja do konca sezone.

Dončićeve vrnitve je bil seveda najbolj vesel glavni trener Jason Kidd, ki je pogrešal slovenskega virtuoza v rotaciji: "V 30 minutah je skoraj dosegel trojnega dvojčka. Mislim, da še vedno išče občutek za igro. A je že takoj ob vrnitvi naredil veliko. Soigralcem je omogočil odprte mete, skakal je za nas. Imel je sedem izgubljenih žog, vendar je to le stvar občutka. Iz tekme v tekmo bo bolje."

In v ključni potezi večera je Dončić odprl prostor še enemu povratniku − Maxiju Kleberju, ki je zadel trojko za 93 : 86. Takrat je bilo na semaforju le še 24 sekund do konca, kar je pomenilo, da bo Dallas vknjižil 18. zmago v tej sezoni, ob tem pa ima ravno toliko porazov in se v zahodni konferenci nahaja na osmem mestu.

Novo priložnost za nov skalp bodo imeli košarkarji že v noči na torek, ko po petih tekmah gostovanja na domačem parketu pričakujejo Denver Nuggets našega Vlatka Čančarja.