Do novih zmag Eva Lisec in Zala Friškovec

V pregledu dogajanja pod koši sta med reprezentantkami zmagali Eva Lisec in Zala Friškovec, medtem ko je nov dvojni dvojček vknjižila naturalizirana slovenska košarkarica Jessica Shepard. Obenem je Košarkarska zveza Slovenije sporočila, da bo namesto Aline Žitek ob naslednji reprezentančni akciji februarja igrala Zoja Štirn.

Jekaterinburg Eve Lisec je pretekli teden zabeležil novi dve zmagi. Niko Siktivar je ugnal z 78:59, Dinamo Kursk pa z 72:70. Pomemben delež k zmagi je prispevala slovenska reprezentantka, saj je zabeležila osem točk, osem skokov in pet podaj.

Rekordno visoke zmage se je na Češkem veselila povratnica v reprezentanco Teja Oblak, saj je bila Praga s kar 122:40 boljša od Chomutova. Oblak je dosegla štiri točke, dva skoka in pet podaj.

Zala Friškovec je s Sopronom odigrala dve tekmi državnega prvenstva in ob zmagah obakrat presegla mejo desetih točk. Proti Cegledi (87:41) je prispevala 18 točk, proti Vasasu (73:59) pa 14 točk ob petih skokih.

V Grčiji je Jessica Shepard za zmago Athinaikosa 95:85 proti Giannini ponovno blestela s 27 točkami, 11 skoki in šestimi podajami.

Tina Cvijanović se lahko pohvali s podobnim učinkom, potem ko ob pomembni zmagi Alama San Martina nad Sassarijem (67:58) v italijanskem prvenstvu igrala 30 minut in dosegla 15 točk ter dva skoka. Lea Debeljak je v dresu belgijskega Mechelena na parketu prebila pet minut manj in ob zmagi 85:42 nad Liegom prispevala 15 točk in tri skoke.

Kljub dobri predstavi je Ajša Sivka v Franciji tesno izgubila proti Tarbesu. Z 59:60 je bil boljši Bourges. Sivka je zabeležila deset točk in štiri skoke. Podobno napet dvoboj, a s srečnim koncem, je v španski drugi ligi odigrala Mojca Jelenc. Paterna je s 64:63 premagala Vego Lagunero. Mlada slovenska košarkarica je dosegla 13 točk in pet skokov.

Pred košarkaricami so v tem tednu še klubske obveznosti, že konec tedna pa bodo oblekle reprezentančni dres, saj jih čaka zaključek kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025. Slovenke bodo 6. februarja najprej gostovale v Bolgariji in se 9. februarja na Kodeljevem pomerile še s Finsko. Obe tekmi se bosta začeli ob 18. uri.

Med petnajsterico vabljenih igralk se je zgodila ena sprememba. Alino Žitek bo zamenjala košarkarica Cinkarne Celja Zoja Štirn, ki bo tako prvič del članske izbrane vrste.

Selektor slovenske ženske košarkarske reprezentance Georgios Dikaulakos je na reprezentančni seznam uvrstil 15 košarkaric. Na njem so poleg Zoje Štirn še Lea Bartelme (Cinkarna Celje), Ajda Burgar (Triglav), Tina Cvijanović (Alama San Martino/Ita), Lea Debeljak (Mechelen/Bel), Zala Friškovec (Sopron/Mad), Teja Goršič (brez kluba), Hana Ivanuša (Hamar/Isl), Mojca Jelenc (Paterna/Špa), Eva Lisec (Jekaterinburg/Rus), Teja Oblak (USK Praga/Češ), Sara Sambolić (Ilirija), Maruša Seničar (Saarlouis Royals/Nem), Jessica Shepard (Athinaikos/Grč) in Ajša Sivka (Tarbes/Fra).