Dan, po katerem življenje Gorana Dragića ne bo več enako

Letošnja tekma zvezd NBA bo šla v zgodovino slovenske košarke

Goran Dragić, ki bo danes ponoči postal prvi slovenski košarkar z nastopom na tekmi zvezd najmočnejše lige na svetu NBA in bo od jutri naprej za vselej nosil priponko igralca All-star, je dan pred zelo prestižnim dogodkom sedel pred medije in več kot pol ure odgovarjal na vprašanja novinarjev.

Goran Dragić bo dobil priponko All-star igralca, ki jo bo nosil do konca življenja. Foto: Getty Images

V ponedeljek ob drugi uri zjutraj po našem času se bo v dvorani Staples Center v Los Angelesu začel glavni dogodek All-star vikenda, tekma zvezd lige NBA, ki bo na sporedu 67. in prvič s slovenskim košarkarjem, branilcem Miami Heat Goranom Dragićem.

Kapetan reprezentance na lanskem evropskem prvenstvu, na katerem je Slovenijo vodil do zlate medalje, bo nastopil v moštvu LeBrona Jamesa (Cleveland), ki se bo pomerila z ekipo Stepha Curryja (Golden State Warriors). Kapetana ekip, ki sta dobila največ glasov v glasovanju za tekmo All-star, sta izmenično izbirala ekipi iz igralcev, ki so se znašli na seznamu za tekmo zvezd.

Dogajanje v Los Angelesu traja že dva dni z raznoraznimi obrobnimi dogodki in tekmami. V petek je bila na sporedu tekma vzhajajočih zvezd (igralcev, ki v ligi NBA niso več kot dve leti), v soboto so sledila tekmovanja v zabijanju, trojkah in spretnosti.

Vrhunec bo glavni dogodek, tekma zvezd, pred katero so akterji stopili pred novinarje in dolgo časa odgovarjali na vprašanja. Med njimi seveda tudi 31-letni zvezdnik Miamija, ki je na vrhuncu NBA-kariere, ta zdaj traja že deseto leto.

Na treningu je bil v družbi zvezdnika Detroit Pistonst Andreja Drummonda dobre volje. Foto: Reuters

Ponosen je zaradi sebe, družine in tudi Slovenije

"Pomeni mi veliko. Zaradi mene, zaradi moje družine, mojih ljudi in države. Imeli smo že veliko odličnih košarkarjev v ligi NBA, nekateri so osvajali tudi naslove, a na tej tekmi ni nastopil še nihče. Ponosen sem," je povedal Dragić, ki je v Los Angeles pripotoval v četrtek zvečer in se z zvezdniki, s katerimi bo zaigral, na treningu dodobra spoznal.

"Poznali smo se že od prej, a bolj z igrišča, ko smo igrali eden proti drugemu. Vedel sem, da so sijajni košarkarji, kar so pokazali tudi zdaj, ko igramo skupaj. Sem pa ob tem ugotovil še to, da so zelo preprosti, super ljudje," je Jamesa, Kevina Duranta, Anthonyja Davisa, Kyrieja Irvinga, DeMarcusa Cousinsa, Russella Westbrooka in preostale zvezdnike, s katerimi bo tokrat nosil isti dres, pohvalil Dragić.

V teh dneh je imel v Los Angelesu kopico takšnih in drugačnih obveznosti. Foto: Getty Images

Na začetku je razmišljal, da bi se vrnil v Evropo

V pogovoru z ameriškimi novinarji se je dotaknil tudi svojih začetkov kot član Phoenix Suns leta 2008.

"Ko sem prišel, nisem igral prav veliko. Bilo je težko. Razmišljal sem, da bi se vrnil v Evropo. K sreči sem imel mentorje, Steva Nasha, Granta Hilla in Amareja Stoudemira, ki so mi govorili, naj bom potrpežljiv. Potem sem priložnost res dočakal, začel igrati dobro in zdaj sem lahko na vse, kar sem dosegel, res ponosen. Prebil sem se do tekme zvezd, z reprezentanco sem osvojil zlato medaljo na evropskem prvenstvu. Neverjetno je bilo," je zadnje leto opisal slovenski reprezentant, ki ga je pred dnevi priznani italijanski športni časopis La Gazzetta dello Sport izbral tudi za najboljšega evropskega košarkarja lanskega leta.

O Luki Dončiću je pred ameriškimi novinarji govoril z izbranimi besedami. Foto: Vid Ponikvar

Luka Dončič je MVP evrolige in pripravljen na ligo NBA

V ZDA, kjer največji košarkarski navdušenci in še toliko bolj strokovnjaki Luko Dončića že odlično poznajo, seveda ni šlo niti brez vprašanja o čudežnem dečku slovenske in evropske košarke.

"Pripravljen je na ligo NBA. To je dokazal na evropskem prvenstvu in to dokazuje tudi z igrami v evroligi. Za mene je najkoristnejši košarkar evrolige," je mladega zvezdnika Real Madrida, ki bo čez deset dni dopolnil komaj 19 let, pohvalil Dragić dan pred enim izmed pomembnejših dni na svoji dolgoletni košarkarski poti.

Resda tekma zvezd nima nobenega tekmovalnega pomena, a priponka All-Star igralca je nekaj, kar v očeh košarkarske javnosti pomeni veliko.

Od jutri jo bo kot prvi Slovenec nosil tudi Dragić.

