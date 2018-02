Goran Dragić najboljši evropski igralec 2017, Dončić na drugem mestu

Kapetan zlate košarkarska reprezentance Goran Dragić je bil izbran za najboljšega igralca Evrope v letu 2017. V glasovanju, ki ga tradicionalno organizira italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport in v katerem sodelujejo igralci, trenerji in novinarji, je drugo mesto zasedel Luka Dončić.

Zvezdnik Miami Heat je priznanje prejel pred današnjo tekmo lige NBA z Milwaukeejem. Predal mu jo je dopisnik Gazzette za ligo NBA Massimo Lopes Pegna, ki je na Gazzetta TV objavil krajši pogovor z Dragićem.

Ali ste pričakovali to priznanje, ga je najprej vprašal novinar: "Če sem iskren, ga nisem pričakoval. Res smo imeli krasno poletje, osvojili smo zlato medaljo, ki je nismo pričakovali. Počaščen sem ob tem priznanju in delim ga s soigralci iz reprezentance, ki so bili velik del te zgodbe. Hkrati sem ponosen, da je moje ime ob takih igralcih, kot so Pau Gasol, Dirk Nowitzki ali Dražen Petrović, ki so večkrat prejeli to priznanje," je dejal 31-letni Ljubljančan.

"Luka je fenomen in upravičeno spada med največje evropske in svetovne talente"

Goran Dragić je postal najboljši evropski košarkar v letu 2017. Foto: Sportida Dragić je lepe besede namenil tudi drugouvrščenemu, soigralcu Luki Dončiću. "Luka je fenomen in upravičeno spada med največje evropske in svetovne talente. Star je šele 18 let, zato si od njega še veliko obetamo," je dejal Dragić, ki je zlati medalji, nazivu MVP EuroBasketa, izboru na tekmo zvezd lige NBA dodal še eno priznanje za zgodovino.

Goran Dragić je prvi slovenski reprezentant, ki je osvojil to nagrado, ki jo Gazzetta dello Sport podeljuje od 1979 in ki ji pravijo tudi Euroscar. Lani jo je prejel Srb Miloš Teodosić, pred tem Španca Pau in Marc Gasol, leta 2013 pa Francoz Tony Parker. Med dobitniki je tudi Kranjčan Gregor Fučka (2000) za predstave v italijanskem dresu.

Po šestkrat sta Euroscar prejela Arvidas Sabonis in Dirk Nowitzki, po petkrat Toni Kukoč, po štirikrat pa Dražen Petrović in Pau Gasol.