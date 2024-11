Dallas gostuje v Atlanti

Ljubitelji košarke se zagotovo spomnijo letošnjega 26. januarja, ko je Luka Dončič Atlanti nasul neverjetnih 73 točk in dosegel osebni rekord v ligi NBA. To ni bil samo rekord franšize, ampak se je slovenski košarkar po številu točk izenačil na četrtem mestu v zgodovini lige NBA. Tista tekma se je končala z izidom 148:143 v korist Dallasa. Žal pa slovenski košarkarski virtuoz v noči na torek ne bo igral, saj ga pesti poškodba zapestja in do konca meseca ne bo stopil na parket.

Kljub vsemu se košarkarji Dallasa kar dobro znajdejo tudi brez svojega najboljšega igralca. Sicer je Dallas zadnjo tekmo proti Miami Heat izgubil po podaljšku (123:118), a so pred tem štirikrat zaporedoma zmagali. Dallas ima trenutno na svojem računu devet zmag in osem porazov.

Atlanta Hawks niso igrali od petka. Zadnjo tekmo proti Chicago Bulls so izgubili z izidom 136:122. Atlanta ima letošnji izkupiček sedem zmag in deset porazov, na domačem parketu pa je štirikrat zmagala in štirikrat izgubila.

Liga NBA, 25. november:

Lestvica:

Preberite še: