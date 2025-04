Cleveland Cavaliers ima najboljšega obrambnega igralca lige NBA

Košarkarju moštva Cleveland Cavaliers Evanu Mobleyju so onstran Atlantika izkazali posebno čast. V četrtek so mu podelili laskavi naziv najboljšega obrambnega igralca rednega dela sezone severnoameriške lige NBA. Triindvajsetletni Kalifornijec je postal prvi igralec Cavsov, ki je prejel to prestižno nagrado, je objavila liga.