Celjanke znova praznih rok

Košarkarice Cinkarne Celje so doživele četrti poraz v evropskem pokalu. Na današnji tekmi 4. kroga skupine H so na domačem parketu klonile proti tekmicam iz madžarskega Szekszarda z 68:75 (11:18, 31:42, 55:55). V slovenski ekipi sta bili najbolj učinkoviti Rangie Bessard z 20 točkami in Zala Friškovec s 16 točkami.