Naši košarkarji visoko izgubili proti Ukrajini, pomagala ni niti Dončićeva spodbuda

Košarkarji Slovenije so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo doživeli šesti zaporedni poraz in tri kroge pred koncem dokončno ostali brez možnosti za pot na Kitajsko. V Zaporožju so morali priznati premoč Ukrajini, ki je slavila z 82:54.

Pomlajena zasedba selektorja Rada Trifunovića je bila brez možnosti za pretrganje najdaljšega negativnega niza v zgodovini slovenski članskih selekcij. Potem ko je lani naslov evropskega prvaka osvojila po 15 zaporednih zmagah - šestih v kvalifikacijah in devetih na Eurobasketu na Finskem in v Turčiji - in nato kvalifikacije za SP začela z uspehom proti Belorusiji, je v zadnjih osmih tekmah zmagala le enkrat.

Vlatko Čančar Foto: Urban Urbanc/Sportida Februarja letos je zmagala v Podgorici, v nadaljevanju pa izgubila z Belorusijo, Španijo, Črno goro, Turčijo, Ukrajino in Latvijo, s katero se bo znova pomerila to nedeljo ob 17. uri v Stožicah. Do konca kvalifikacij jo nato februarja 2019 čakata še gostovanje v Turčiji ter domača preizkušnja z Ukrajino.

Glede na to, da Slovenija nima več možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo, bo selektor Trifunović najverjetneje dovolil Žigi Dimcu odhod v njegov novi klub, Panevežys Lietkabelis iz Litve, kar pomeni, da bo Slovenija v nedeljo nastopila brez svojega najvišjega igralca, tako da bo priložnost dobil mladi Miha Škedelj, ki je tokrat sedel na tribuni.

Ukrajina zasluženo do zmage

Ukrajina je zasluženo prišla do šele tretje zmage proti Sloveniji v 13 dvobojih, prve po 21 letih oziroma 11 zaporednih porazih. Že v startu je povedla s 7:0 in vodstva do konca tekme ni izpustila iz rok.

Slovenija se je ob koncu prve četrtine približala na 17:16, v drugih desetih minutah pa je povsem podlegla. Brez kombinatorike v napadu, ob katastrofalnem metu za tri točke (0:14 v prvem polčasu) in ne dovolj čvrsti obrambi je bila lahek plen za Ukrajino, ki je v 14. minuti prvič povedla z dvomestnim številom točk, v 18. minuti, potem ko je Slovenija v osmih minutah druge četrtine dosegla le en koš iz igre, pa je bilo že 35:21.

Skoraj najvišji poraz v zgodovini

Selektor Rado Trifunović je pogosto menjal in iskal razpoložene igralce, vendar teh tokrat na svoji klopi ni imel. Drugi polčas je bil zato pravi pogrom. Ob koncu tretje četrtine je imela Ukrajina že 20 točk prednosti (54:34), ob koncu srečanja pa je bil ob vsesplošnem razpadu že skoraj v nevarnosti najvišji poraz Slovenije v zgodovini.

V četrtfinalu svetovnega prvenstva v Barceloni 2014 je Slovenija proti ameriškemu "dream teamu" izgubila s 43 točkami razlike, leta 2000 pa sta nas Hrvaška in Italija na prijateljskih tekmah premagali za 30 oziroma 29 točk. Slovenija je torej na vojnem območju na jugovzhodu Ukrajine doživela drugi najvišji poraz na tekmah kvalifikacij ali velikih tekmovanjih ter četrtega najhujšega od leta 1992.

Rado Trifunović, selektor Slovenije: "Ukrajinci so startali čvrsto in zelo motivirano, mi na drugi strani pa medlo in brez pravega odgovora. Verjamem, da so fantje imeli željo, vendar tega na igrišču niso pokazali. Ko je Ukrajina dobila zalet, pa je bilo že prepozno. Enostavno je nismo znali ustaviti in razlika je samo naraščala. Čeprav smo mladi, bomo morali v prihodnje pokazati več volje, moči in karakterja. Upam, da je bila to dobra šola za vse nas in da bomo na naslednji tekmi v nedeljo pokazali veliko več. Igralce bo treba najprej spraviti iz tega šoka, kajti jasno je, da so močno razočarani. Ponosno so prišli v reprezentanco, nato pa doživeli visok poraz. V teh treh dneh se moramo dvigniti in pokazati, da znamo igrati košarko." Gregor Hrovat, igralec Slovenije: "Tekmo so odprli preveč mehko, nismo se držali dogovorov, bili smo brez prave energije in borbenosti, zato je Ukrajina na koncu zasluženo visoko zmagala. V drugem polčasu nas je nadigrala v vseh pogledih, zadevala je tako z razdalje kot izpod koša, mi pa nismo imeli prav nobenega odgovora."

Za svoje kolege je pesti stiskal tudi Luka Dončić, a žal tudi to ni pomagalo.

* Dvorana Junost, gledalcev 3000, sodniki: Baldini (Italija), Michaelides (Švica), Liszka (Poljska).

* Ukrajina: Bojarkin 6 (0:2), Pustozvonov 2 (2:2), Kobec 13, Lipovji 10 (1:1), Herun 6 (0:2), Bobrov 11, Pavlov 2, Kravcov 10 (2:2), Sanon 11, Bližnjuk 11 (2:2).

* Slovenija: Rebec 9 (1:2), Murić 2, Mesiček 12 (1:1), Hrovat 13 (3:4), Mahkovic 3 (1:1), Dimec 6, Čančar 5 (5:5), Glas 4 (1:2).

* Prosti meti: Ukrajina 7:11, Slovenija 12:15.

* Met za dve točki: Ukrajina 21:35, Slovenija 15:39.

* Met za tri točke: Ukrajina 11:28 (Sanon 3, Kobec 3, Bojarkin 2, Lipovji, Bobrov, Bližnjuk), Slovenija 4:24 (Rebec 2, Mesiček, Glas).

* Skoki: Ukrajina 40 (31 + 9), Slovenija 35 (23 + 12).

* Osebne napake: Ukrajina 17, Slovenija 18.

* Pet osebnih: /.

Statistika še vedno na strani Slovencev

Slovenija in Ukrajina sta se v zgodovini pomerili 14-krat. Prva dva so dobili Ukrajinci, nadaljnjih 11 srečanj so dobili naši košarkarji, tokrat pa so bili spet boljši Ukrajinci.

Medsebojne tekme med Slovenijo in Ukrajino 11:2 Leon, 23. maj 1992, pripravljalna tekma: 69:89

Barcelona, 30. junij 1997 - EP 1997 (tekma za 13. mesto): 75:80

Dnepropetrovsk, 23. februar 2000 - kvalifikacije za EP 2001: 76:63

Velenje, 24. januar 2001 - kvalifikacije za EP 2001: 96:73

Klaipeda, 1. september 2011, 2. kolo EP: 68:64

Domžale, 26. julij 2013, turnir Generali, pripravljalna tekma: 74:46

Ljubljana, 21. septembra 2013, tekma za 5. mesto EP 2013: 69:63

Rogaška Slatina, 26. julija 2014, pripravljalna tekma: 64:51

Koper, 21. avgust 2015 - pripravljalna tekma: 66:60

Celje, 7. september 2016, 3. kolo kvalifikacij za EP 2017: 84:77

Kijev, 17. september 2016, 6. kolo kvalifikacij za EP 2017: 80:69

Opatija, 13. avgust 2017, pripravljalna tekma: 78:67

Istanbul, 9. september 2017, osmina finala EP 2017: 79:55

Zaporožje, 29. november 2018, kvalifikacije za SP, 54:82

